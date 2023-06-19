Пожар из-за обстрела на Харьковщине охватил 1,5 га территории — ГСЧС

Спасатели сообщили о последствиях обстрелов Харьковской области за минувшие сутки. Возник один пожар. Также бойцы ГСЧС осматривали места «прилетов».

«В 13:06 в результате обстрела пограничного села Морозова Долина Золочевской громады со стороны оккупационных войск рф загорелась трава в лесополосе. К месту происшествия прибыли два оперативных подразделения Харьковского и Луганского гарнизонов ГСЧС. На момент их прибытия площадь пожара составляла 1,5 га. С огнем сражались 10 спасателей на двух автоцистернах. В 14:40 он был полностью обуздан», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Кроме того, спасатели побывали за сутки на местах трех «прилетов».

«В 08:20 спасатели Купянского района выезжали на обследование территории г. Купянска, который был обстрелян кассетными боеприпасами. Выявлены повреждения семи частных домовладений и двух транспортных средств. Жертв и пострадавших нет. В 16:02 чрезвычайники 33-го ГПСП проводили обследование с. Липцы Липецкой громады. Его обстрелял враг из минометов в 14:50. Обошлось без пострадавших. Повреждения получили два частных домовладения. Обстрелам также подвергся и г. Волчанск. В 19:20 спасатели 47-й ДПРЧ провели обследование и обнаружили повреждение высоковольтной линии электропередач», — перечислили в ГСЧС.