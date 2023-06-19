Пожежа через обстріл на Харківщині охопила 1,5 га території – ДСНС

Рятувальники повідомили про наслідки обстрілів Харківської області минулої доби. Виникла одна пожежа. Також бійці ДСНС оглядали місця “прильотів”.

“О 13:06 внаслідок обстрілу прикордонного села Морозова Долина Золочівської громади з боку окупаційних військ рф зайнялась трава у лісосмузі. До місця події прибули два оперативні підрозділи Харківського та Луганського гарнізонів ДСНС. На час їх прибуття площа пожежі складала 1,5 га. З вогнем боролись 10 рятувальників на двох автоцистернах. О 14:40 його було повністю приборкано”, — поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Окрім того, рятувальники побували за добу на місцях трьох “прильотів”.

“О 08:20 рятувальники Куп’янського району виїздили на обстеження території м. Куп’янська, яке було обстріляне касетними боєприпасами. Виявлені пошкодження сім приватних домоволодінь і два транспортні засоби. Жертв та постраждалих немає. О 16:02 надзвичайники 33-го ДПРП проводили обстеження с. Липці Липецької громади. Його обстріляв ворог з мінометів о 14:50. Обійшлось без постраждалих. Пошкоджень зазнали два приватні домоволодіння. Обстрілів також зазнало й м. Вовчанськ. О 19:20 рятувальники 47-ї ДПРЧ провели обстеження і виявили пошкодження високовольтної лінії електропередач”, – перерахували в ДСНС.