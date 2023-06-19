Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини, є поранені (фото)
Фото: ГУНП у Харківській області
За добу внаслідок російських обстрілів на Харківщині поранення отримали двоє чоловіків.
“У селі Липці Харківського району зруйновані приватні будинки, пошкоджено автомобіль. Поранення отримав 35-річний чоловік. В результаті артобстрілу села Першотравневе Ізюмського району травми отримав 65-річний чоловік. Снаряд влучив в город приватного домоволодіння”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Також руйнування через обстріли є у Вовчанську, пожежа сталася у селі Морозова Долина Богодухівського району.
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На місця “прильотів” виїжджали вибухотехніки та слідчі. Кримінальні провадження відкрили за фактами порушення законів та звичаїв війни.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2023 в 09:56;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу внаслідок російських обстрілів на Харківщині поранення отримали двоє чоловіків".