Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини, є поранені (фото)

За добу внаслідок російських обстрілів на Харківщині поранення отримали двоє чоловіків.

“У селі Липці Харківського району зруйновані приватні будинки, пошкоджено автомобіль. Поранення отримав 35-річний чоловік. В результаті артобстрілу села Першотравневе Ізюмського району травми отримав 65-річний чоловік. Снаряд влучив в город приватного домоволодіння”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Також руйнування через обстріли є у Вовчанську, пожежа сталася у селі Морозова Долина Богодухівського району.

На місця “прильотів” виїжджали вибухотехніки та слідчі. Кримінальні провадження відкрили за фактами порушення законів та звичаїв війни.