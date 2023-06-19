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Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини, є поранені (фото)

Події 09:56   19.06.2023
Оксана Горун
Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини, є поранені (фото) Фото: ГУНП у Харківській області

За добу внаслідок російських обстрілів на Харківщині поранення отримали двоє чоловіків.

“У селі Липці Харківського району зруйновані приватні будинки, пошкоджено автомобіль. Поранення отримав 35-річний чоловік. В результаті артобстрілу села Першотравневе Ізюмського району травми отримав 65-річний чоловік. Снаряд влучив в город приватного домоволодіння”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Також руйнування через обстріли є у Вовчанську, пожежа сталася у селі Морозова Долина Богодухівського району.

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    • На місця “прильотів” виїжджали вибухотехніки та слідчі. Кримінальні провадження відкрили за фактами порушення законів та звичаїв війни.

    Наслідки обстрілів Харківщини 18 червня 2023
    Фото: ГУНП у Харківській області
    Наслідки обстрілів Харківщини 18 червня 2023 2
    Фото: ГУНП у Харківській області
    Наслідки обстрілів Харківщини 18 червня 2023 3
    Фото: ГУНП у Харківській області
    Наслідки обстрілів Харківщини 18 червня 2023 4
    Фото: ГУНП у Харківській області
    Наслідки обстрілів Харківщини 18 червня 2023 5
    Фото: ГУНП у Харківській області
    Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2023 в 09:56;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу внаслідок російських обстрілів на Харківщині поранення отримали двоє чоловіків".