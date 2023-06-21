Последствия обстрелов Харьковщины за сутки: полиция показала фото
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Харьковской области в результате обстрелов есть разрушения, повреждены и разрушены жилые дома.
«В Купянском районе в селе Григоровка повреждены линии электропередачи. В селе Ольховатка и пгт Великий Бурлук — частные жилые дома. В результате обстрелов Волчанска зафиксированы попадания в жилищный сектор. Повреждены частные дома, возник пожар. Осколочное ранение получила 58-летняя местная жительница. Женщину госпитализировали в больницу. Ночью оккупанты снова обстреляли город. Разрушен частный дом, повреждены хозяйственные постройки», — перечислили события минувших суток в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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На всех местах работали следователи и взрывотехники. Открыты уголовные производства.
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- • Дата публикации материала: 21 июня 2023 в 10:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области в результате обстрелов есть разрушения, повреждены и разрушены жилые дома".