Последствия обстрелов Харьковщины за сутки: полиция показала фото

В Харьковской области в результате обстрелов есть разрушения, повреждены и разрушены жилые дома.

«В Купянском районе в селе Григоровка повреждены линии электропередачи. В селе Ольховатка и пгт Великий Бурлук — частные жилые дома. В результате обстрелов Волчанска зафиксированы попадания в жилищный сектор. Повреждены частные дома, возник пожар. Осколочное ранение получила 58-летняя местная жительница. Женщину госпитализировали в больницу. Ночью оккупанты снова обстреляли город. Разрушен частный дом, повреждены хозяйственные постройки», — перечислили события минувших суток в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На всех местах работали следователи и взрывотехники. Открыты уголовные производства.