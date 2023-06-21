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Обстрелы Харьковщины: Синегубов сообщил о раненой

Происшествия 08:31   21.06.2023
Оксана Горун
Обстрелы Харьковщины: Синегубов сообщил о раненой Фото: пресс-служба ХОВА

Больше всего в течение суток досталось приграничному Волчанску. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности.

«В результате обстрелов Волчанска повреждены по меньшей мере семь жилых домов, хозяйственные постройки, произошли пожары. Ранена женщина 58 лет», — написал начальник ХОВА в telegram.

Он сообщил также о следующих последствиях вражеских атак:

☑️ В Волчанске ночью обстрелом полностью разрушен частный дом, повреждены хозяйственные постройки. Предварительно, без пострадавших.

☑️ В с. Григоровка Купянского района повреждены линии электропередач.

☑️ В результате обстрела с. Ольховатка Купянского района поврежден частный жилой дом.

☑️ В пгт Великий Бурлук Купянского района поврежден частный жилой дом.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 июня 2023 в 08:31;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Больше всего в течение суток досталось приграничному Волчанску. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности".