Обстрелы Харьковщины: Синегубов сообщил о раненой

Больше всего в течение суток досталось приграничному Волчанску. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности.

«В результате обстрелов Волчанска повреждены по меньшей мере семь жилых домов, хозяйственные постройки, произошли пожары. Ранена женщина 58 лет», — написал начальник ХОВА в telegram.

Он сообщил также о следующих последствиях вражеских атак:

☑️ В Волчанске ночью обстрелом полностью разрушен частный дом, повреждены хозяйственные постройки. Предварительно, без пострадавших.

☑️ В с. Григоровка Купянского района повреждены линии электропередач.

☑️ В результате обстрела с. Ольховатка Купянского района поврежден частный жилой дом.

☑️ В пгт Великий Бурлук Купянского района поврежден частный жилой дом.