Обстрелы Харьковщины: Синегубов сообщил о раненой
Фото: пресс-служба ХОВА
Больше всего в течение суток досталось приграничному Волчанску. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности.
«В результате обстрелов Волчанска повреждены по меньшей мере семь жилых домов, хозяйственные постройки, произошли пожары. Ранена женщина 58 лет», — написал начальник ХОВА в telegram.
Он сообщил также о следующих последствиях вражеских атак:
☑️ В Волчанске ночью обстрелом полностью разрушен частный дом, повреждены хозяйственные постройки. Предварительно, без пострадавших.
☑️ В с. Григоровка Купянского района повреждены линии электропередач.
☑️ В результате обстрела с. Ольховатка Купянского района поврежден частный жилой дом.
☑️ В пгт Великий Бурлук Купянского района поврежден частный жилой дом.
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- • Дата публикации материала: 21 июня 2023 в 08:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Больше всего в течение суток досталось приграничному Волчанску. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности".