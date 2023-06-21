Обстріли Харківщини: Синєгубов повідомив про поранену

Найбільше протягом доби дісталося прикордонному Вовчанську. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив подробиці.

“Внаслідок обстрілів Вовчанська пошкоджено щонайменше 7 житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі. Зазнала поранення жінка 58 років”, – написав начальник ХОВА в телеграмі.

Він повідомив також про наступні наслідки ворожих атак:

☑️ У Вовчанську вночі обстрілом повністю зруйновано приватний будинок, пошкоджено господарські будівлі. Попередньо, без постраждалих.

☑️ У с. Григорівка Куп’янського району пошкоджено лінії електропередач.

☑️ Внаслідок обстрілу с. Вільхівка Куп’янського району пошкоджено приватний житловий будинок.

☑️ У смт Великий Бурлук Куп’янського району пошкоджено приватний житловий будинок.