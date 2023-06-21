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Обстріли Харківщини: Синєгубов повідомив про поранену

Події 08:31   21.06.2023
Оксана Горун
Обстріли Харківщини: Синєгубов повідомив про поранену

Найбільше протягом доби дісталося прикордонному Вовчанську. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив подробиці.

“Внаслідок обстрілів Вовчанська пошкоджено щонайменше 7 житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі. Зазнала поранення жінка 58 років”, – написав начальник ХОВА в телеграмі.

Він повідомив також про наступні наслідки ворожих атак:

☑️ У Вовчанську вночі обстрілом повністю зруйновано приватний будинок, пошкоджено господарські будівлі. Попередньо, без постраждалих.

☑️ У с. Григорівка Куп’янського району пошкоджено лінії електропередач.

☑️ Внаслідок обстрілу с. Вільхівка Куп’янського району пошкоджено приватний житловий будинок.

☑️ У смт Великий Бурлук Куп’янського району пошкоджено приватний житловий будинок.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2023 в 08:31;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Найбільше протягом доби дісталося прикордонному Вовчанську. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив подробиці".