Обстріли Харківщини: Синєгубов повідомив про поранену
Найбільше протягом доби дісталося прикордонному Вовчанську. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив подробиці.
“Внаслідок обстрілів Вовчанська пошкоджено щонайменше 7 житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі. Зазнала поранення жінка 58 років”, – написав начальник ХОВА в телеграмі.
Він повідомив також про наступні наслідки ворожих атак:
☑️ У Вовчанську вночі обстрілом повністю зруйновано приватний будинок, пошкоджено господарські будівлі. Попередньо, без постраждалих.
☑️ У с. Григорівка Куп’янського району пошкоджено лінії електропередач.
☑️ Внаслідок обстрілу с. Вільхівка Куп’янського району пошкоджено приватний житловий будинок.
☑️ У смт Великий Бурлук Куп’янського району пошкоджено приватний житловий будинок.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2023 в 08:31;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Найбільше протягом доби дісталося прикордонному Вовчанську. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив подробиці".