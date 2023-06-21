Армія РФ масово обстріляла Вовчанськ: виникли три пожежі

20 червня окупанти з РФ били по прикордонному місту на Харківщині.

“Об 11:15 внаслідок ворожих обстрілів, сталося 3 пожежі у м. Вовчанськ. Горіли 2 приватні будинки на загальній площі 350 кв. м, а також трава на відкритій території на площі 500 кв.м. Для ліквідації пожеж були задіяні вогнеборці 47-ї пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної команди с. Вільча. Рятувальникам вдалось оперативно загасити пожежі та запобігти поширенню полум’я на сусідні будівлі та споруди. Останній осередок займання було ліквідовано о 12:36. Жертв та постраждалих немає”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Також протягом дня рятувальники обстежили місця “прильотів” у тому ж Вовчанську. Виявили ушкодження складської будівлі. Постраждалих у цьому випадку також не було.