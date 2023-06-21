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Армія РФ масово обстріляла Вовчанськ: виникли три пожежі

Події 08:22   21.06.2023
Оксана Горун
Армія РФ масово обстріляла Вовчанськ: виникли три пожежі Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

20 червня окупанти з РФ били по прикордонному місту на Харківщині.

“Об 11:15 внаслідок ворожих обстрілів, сталося 3 пожежі у м. Вовчанськ. Горіли 2 приватні будинки на загальній площі 350 кв. м, а також трава на відкритій території на площі 500 кв.м. Для ліквідації пожеж були задіяні вогнеборці 47-ї пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної команди с. Вільча. Рятувальникам вдалось оперативно загасити пожежі та запобігти поширенню полум’я на сусідні будівлі та споруди. Останній осередок займання було ліквідовано о 12:36. Жертв та постраждалих немає”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

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Також протягом дня рятувальники обстежили місця “прильотів” у тому ж Вовчанську. Виявили ушкодження складської будівлі. Постраждалих у цьому випадку також не було.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2023 в 08:22;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "20 червня окупанти з РФ били по прикордонному місту на Харківщині".