Армія РФ масово обстріляла Вовчанськ: виникли три пожежі
20 червня окупанти з РФ били по прикордонному місту на Харківщині.
“Об 11:15 внаслідок ворожих обстрілів, сталося 3 пожежі у м. Вовчанськ. Горіли 2 приватні будинки на загальній площі 350 кв. м, а також трава на відкритій території на площі 500 кв.м. Для ліквідації пожеж були задіяні вогнеборці 47-ї пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної команди с. Вільча. Рятувальникам вдалось оперативно загасити пожежі та запобігти поширенню полум’я на сусідні будівлі та споруди. Останній осередок займання було ліквідовано о 12:36. Жертв та постраждалих немає”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
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Також протягом дня рятувальники обстежили місця “прильотів” у тому ж Вовчанську. Виявили ушкодження складської будівлі. Постраждалих у цьому випадку також не було.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2023 в 08:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "20 червня окупанти з РФ били по прикордонному місту на Харківщині".