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Армия РФ массированно обстреляла Волчанск: возникли три пожара

Происшествия 08:22   21.06.2023
Оксана Горун
Армия РФ массированно обстреляла Волчанск: возникли три пожара Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

20 июня оккупанты из РФ били по приграничному городу на Харьковщине.

«В 11:15 в результате вражеских обстрелов, произошло три пожара в г. Волчанск. Горели два частных дома на общей площади 350 кв. м, а также трава на открытой территории на площади 500 кв. м. Для ликвидации пожаров были задействованы пожарные 47-й пожарно-спасательной части и местной пожарной команды с. Вильча. Спасателям удалось оперативно потушить пожары и предотвратить распространение пламени на соседние здания и сооружения. Последняя ячейка возгорания была ликвидирована в 12:36. Жертв и пострадавших нет», — сообщила подробности пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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Также в течение дня спасатели обследовали места «прилетов» все в том же Волчанске. Обнаружили повреждения складского здания. Пострадавших в этом случае также не было.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 июня 2023 в 08:22;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20 июня оккупанты из РФ били по приграничному городу на Харьковщине".