Наслідки обстрілів Харківщини за добу: поліція показала фото
Фото: ГУНП у Харківській області
У Харківській області внаслідок обстрілів є руйнування, пошкоджено та зруйновано житлові будинки.
“У Куп’янському районі в селі Григорівка пошкоджені лінії електропередач. У селі Вільхуватка та смт Великий Бурлук – приватні житлові будинки. Внаслідок обстрілів Вовчанська зафіксовані влучання у житловий сектор. Пошкоджені приватні будинки, зайнялася пожежа. Осколкове поранення отримала 58-річна місцева мешканка. Жінку госпіталізували до лікарні. Вночі окупанти знову обстріляли місто. Зруйнований приватний будинок, пошкоджені господарчі споруди”, – перерахували події минулої доби у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
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На всіх місцях працювали слідчі та вибухотехніки. Відкрито кримінальні провадження.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2023 в 10:55;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області внаслідок обстрілів є руйнування, пошкоджено та зруйновано житлові будинки".