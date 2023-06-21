Наслідки обстрілів Харківщини за добу: поліція показала фото

У Харківській області внаслідок обстрілів є руйнування, пошкоджено та зруйновано житлові будинки.

“У Куп’янському районі в селі Григорівка пошкоджені лінії електропередач. У селі Вільхуватка та смт Великий Бурлук – приватні житлові будинки. Внаслідок обстрілів Вовчанська зафіксовані влучання у житловий сектор. Пошкоджені приватні будинки, зайнялася пожежа. Осколкове поранення отримала 58-річна місцева мешканка. Жінку госпіталізували до лікарні. Вночі окупанти знову обстріляли місто. Зруйнований приватний будинок, пошкоджені господарчі споруди”, – перерахували події минулої доби у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

На всіх місцях працювали слідчі та вибухотехніки. Відкрито кримінальні провадження.