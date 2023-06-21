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Наслідки обстрілів Харківщини за добу: поліція показала фото

Події 10:55   21.06.2023
Оксана Горун
Наслідки обстрілів Харківщини за добу: поліція показала фото Фото: ГУНП у Харківській області

У Харківській області внаслідок обстрілів є руйнування, пошкоджено та зруйновано житлові будинки.

“У Куп’янському районі в селі Григорівка пошкоджені лінії електропередач. У селі Вільхуватка та смт Великий Бурлук  – приватні житлові будинки. Внаслідок обстрілів Вовчанська зафіксовані влучання у житловий сектор. Пошкоджені приватні будинки, зайнялася пожежа. Осколкове поранення отримала 58-річна місцева мешканка. Жінку госпіталізували до лікарні. Вночі окупанти знову обстріляли місто. Зруйнований приватний будинок, пошкоджені господарчі споруди”, – перерахували події минулої доби у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

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На всіх місцях працювали слідчі та вибухотехніки. Відкрито кримінальні провадження.

Наслідки обстрілів Харківщини 20 червня 2023
Фото: ГУНП у Харківській області
Наслідки обстрілів Харківщини 20 червня 2023 2
Фото: ГУНП у Харківській області
Наслідки обстрілів Харківщини 20 червня 2023 3
Фото: ГУНП у Харківській області
Наслідки обстрілів Харківщини 20 червня 2023 4
Фото: ГУНП у Харківській області
Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2023 в 10:55;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області внаслідок обстрілів є руйнування, пошкоджено та зруйновано житлові будинки".