Полиция показала последствия «прилетов» на Харьковщине (фото)

Обстрелами повреждены частные дома, мясокомбинат, хозпостройки — проинформировала полиция Харьковской области. Есть раненый.

«В селе Кругляковка Купянского района в результате артобстрелов по жилому кварталу повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Ранение получил 39-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу. В городе Волчанск повреждены здания мясокомбината, дома и хозяйственные постройки. В селах Пыльная Харьковского района и Басово Богодуховского района повреждены дома», — перечислили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На места выезжали следователи и взрывотехники. Уголовные производства открыли за нарушение законов и обычаев войны.