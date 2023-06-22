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Полиция показала последствия «прилетов» на Харьковщине (фото)

Происшествия 11:41   22.06.2023
Оксана Горун
Полиция показала последствия «прилетов» на Харьковщине (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Обстрелами повреждены частные дома, мясокомбинат, хозпостройки — проинформировала полиция Харьковской области. Есть раненый.

«В селе Кругляковка Купянского района в результате артобстрелов по жилому кварталу повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Ранение получил 39-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу. В городе Волчанск повреждены здания мясокомбината, дома и хозяйственные постройки. В селах Пыльная Харьковского района и Басово Богодуховского района повреждены дома», — перечислили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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На места выезжали следователи и взрывотехники. Уголовные производства открыли за нарушение законов и обычаев войны.

Последствия обстрелов Харьковщины 21 июня 2022 2
Фото: ГУНП в Харьковской области
Последствия обстрелов Харьковщины 21 июня 2022 3
Фото: ГУНП в Харьковской области
Последствия обстрелов Харьковщины 21 июня 2022 4
Фото: ГУНП в Харьковской области
Последствия обстрелов Харьковщины 21 июня 2022 5
Фото: ГУНП в Харьковской области
Последствия обстрелов Харьковщины 21 июня 2022 6
Фото: ГУНП в Харьковской области
Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 июня 2023 в 11:41;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обстрелами повреждены частные дома, мясокомбинат, хозпостройки — проинформировала полиция Харьковской области. Есть раненый".