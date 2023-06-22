Полиция показала последствия «прилетов» на Харьковщине (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
Обстрелами повреждены частные дома, мясокомбинат, хозпостройки — проинформировала полиция Харьковской области. Есть раненый.
«В селе Кругляковка Купянского района в результате артобстрелов по жилому кварталу повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Ранение получил 39-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу. В городе Волчанск повреждены здания мясокомбината, дома и хозяйственные постройки. В селах Пыльная Харьковского района и Басово Богодуховского района повреждены дома», — перечислили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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На места выезжали следователи и взрывотехники. Уголовные производства открыли за нарушение законов и обычаев войны.
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- • Дата публикации материала: 22 июня 2023 в 11:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обстрелами повреждены частные дома, мясокомбинат, хозпостройки — проинформировала полиция Харьковской области. Есть раненый".