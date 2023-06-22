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Поліція показала наслідки “прильотів” на Харківщині (фото)

Події 11:41   22.06.2023
Оксана Горун
Поліція показала наслідки “прильотів” на Харківщині (фото) Фото: ГУНП у Харківській області

Обстрілами пошкоджено приватні будинки, м’ясокомбінат, господарські споруди – поінформувала поліція Харківської області. Є поранений.

“У селі Кругляківка Куп’янського району в результаті артобстрілів по житловому кварталу пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Поранення отримав 39-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні. У місті Вовчанськ пошкоджені будівлі м’ясокомбінату, будинки та господарчі споруди. У cелах Пильна Харківського району та Басове Богодухівського району пошкоджені будинки”, – перерахували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

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На місця виїжджали слідчі та вибухотехніки. Кримінальні провадження відкрили за порушення законів та звичаїв війни.

Наслідки обстрілів Харківщини 21 червня 2022 2
Фото: ГУНП у Харківській області
Наслідки обстрілів Харківщини 21 червня 2022 3
Фото: ГУНП у Харківській області
Наслідки обстрілів Харківщини 21 червня 2022 4
Фото: ГУНП у Харківській області
Наслідки обстрілів Харківщини 21 червня 2022 5
Фото: ГУНП у Харківській області
Наслідки обстрілів Харківщини 21 червня 2022 6
Фото: ГУНП у Харківській області
Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2023 в 11:41;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обстрілами пошкоджено приватні будинки, м’ясокомбінат, господарські споруди – поінформувала поліція Харківської області. Є поранений".