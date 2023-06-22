Поліція показала наслідки “прильотів” на Харківщині (фото)

Обстрілами пошкоджено приватні будинки, м’ясокомбінат, господарські споруди – поінформувала поліція Харківської області. Є поранений.

“У селі Кругляківка Куп’янського району в результаті артобстрілів по житловому кварталу пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Поранення отримав 39-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні. У місті Вовчанськ пошкоджені будівлі м’ясокомбінату, будинки та господарчі споруди. У cелах Пильна Харківського району та Басове Богодухівського району пошкоджені будинки”, – перерахували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

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На місця виїжджали слідчі та вибухотехніки. Кримінальні провадження відкрили за порушення законів та звичаїв війни.