Поліція показала наслідки “прильотів” на Харківщині (фото)
Фото: ГУНП у Харківській області
Обстрілами пошкоджено приватні будинки, м’ясокомбінат, господарські споруди – поінформувала поліція Харківської області. Є поранений.
“У селі Кругляківка Куп’янського району в результаті артобстрілів по житловому кварталу пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Поранення отримав 39-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні. У місті Вовчанськ пошкоджені будівлі м’ясокомбінату, будинки та господарчі споруди. У cелах Пильна Харківського району та Басове Богодухівського району пошкоджені будинки”, – перерахували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Читайте також: Синєгубов повідомив про пораненого через обстріл на Харківщині
На місця виїжджали слідчі та вибухотехніки. Кримінальні провадження відкрили за порушення законів та звичаїв війни.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Поліція показала наслідки “прильотів” на Харківщині (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2023 в 11:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обстрілами пошкоджено приватні будинки, м’ясокомбінат, господарські споруди – поінформувала поліція Харківської області. Є поранений".