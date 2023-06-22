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Синєгубов повідомив про пораненого через обстріл на Харківщині

Події 08:35   22.06.2023
Оксана Горун
Синєгубов повідомив про пораненого через обстріл на Харківщині

Начальник ХОВА Олег Синєгубов навів дані про наслідки терористичної діяльності армії РФ за минулу добу.

“У с. Кругляківка Куп’янського району обстрілом пошкоджено 2 приватних житлових будинки та господарчі споруди. Зазнав осколкового поранення та був госпіталізований цивільний чоловік 49 років”, – зазначив начальник ХОВА.

За його даними, за добу армія РФ обстріляла населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.

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“Внаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будівлі м’ясокомбінату, житлові будинки та господарчі споруди. Сталися пожежі. У c. Пильна Харківського району пошкоджено будинок. У с. Басове Богодухівського району пошкоджено два приватних будинки, — перерахував Синєгубов.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2023 в 08:35;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов навів дані про наслідки терористичної діяльності армії РФ за минулу добу".