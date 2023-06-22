Синєгубов повідомив про пораненого через обстріл на Харківщині

Начальник ХОВА Олег Синєгубов навів дані про наслідки терористичної діяльності армії РФ за минулу добу.

“У с. Кругляківка Куп’янського району обстрілом пошкоджено 2 приватних житлових будинки та господарчі споруди. Зазнав осколкового поранення та був госпіталізований цивільний чоловік 49 років”, – зазначив начальник ХОВА.

За його даними, за добу армія РФ обстріляла населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.

“Внаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будівлі м’ясокомбінату, житлові будинки та господарчі споруди. Сталися пожежі. У c. Пильна Харківського району пошкоджено будинок. У с. Басове Богодухівського району пошкоджено два приватних будинки, — перерахував Синєгубов.