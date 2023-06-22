Синєгубов повідомив про пораненого через обстріл на Харківщині
Начальник ХОВА Олег Синєгубов навів дані про наслідки терористичної діяльності армії РФ за минулу добу.
“У с. Кругляківка Куп’янського району обстрілом пошкоджено 2 приватних житлових будинки та господарчі споруди. Зазнав осколкового поранення та був госпіталізований цивільний чоловік 49 років”, – зазначив начальник ХОВА.
За його даними, за добу армія РФ обстріляла населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.
Читайте також: ДСНС про обстріли Харківщини: сталися пожежі, є постраждалий
“Внаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будівлі м’ясокомбінату, житлові будинки та господарчі споруди. Сталися пожежі. У c. Пильна Харківського району пошкоджено будинок. У с. Басове Богодухівського району пошкоджено два приватних будинки, — перерахував Синєгубов.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Синєгубов повідомив про пораненого через обстріл на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2023 в 08:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов навів дані про наслідки терористичної діяльності армії РФ за минулу добу".