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ДСНС про обстріли Харківщини: сталися пожежі, є постраждалий

Події 08:23   22.06.2023
Оксана Горун
ДСНС про обстріли Харківщини: сталися пожежі, є постраждалий

Упродовж 21 червня окупанти били по прикордонному Вовчанську, а також селу Кругляківка (Куп’янського району). Зафіксовано пожежі та руйнування.

“О 19:15 рятувальники 44-ї ДРПЧ проводили обстеження території с. Кругляківка, Куп’янського району, яку близько 15:30 обстріляли окупаційні війська рф. Внаслідок цієї атаки постраждала 1 особа, пошкоджені об’єкти на території 2-х приватних домоволодінь”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Також протягом дня рятувальники гасили пожежі у Вовчанську та прилеглих селах. Наймасштабніша з них охопила площу 1500 кв. метрів.

“О 16:05 ворог завдав обстрілів по території приватного підприємства, розташованого у Вовчанську. Внаслідок влучання боєприпасів загорівся дах та конструкції будівлі недіючого виробничого цеху на площі близько 1500 кв. м”, – зазначили в ДСНС.

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Пожежу загасили до 18:40. Інформації щодо постраждалих немає.

Ще одна пожежа у Вовчанську була вранці 21 червня. Горів приватний будинок та дровник. Обійшлося без постраждалих.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2023 в 08:23;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Упродовж 21 червня окупанти били по прикордонному Вовчанську, а також селу Кругляківка (Куп’янського району). Зафіксовано пожежі та руйнування".