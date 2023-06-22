ДСНС про обстріли Харківщини: сталися пожежі, є постраждалий
Упродовж 21 червня окупанти били по прикордонному Вовчанську, а також селу Кругляківка (Куп’янського району). Зафіксовано пожежі та руйнування.
“О 19:15 рятувальники 44-ї ДРПЧ проводили обстеження території с. Кругляківка, Куп’янського району, яку близько 15:30 обстріляли окупаційні війська рф. Внаслідок цієї атаки постраждала 1 особа, пошкоджені об’єкти на території 2-х приватних домоволодінь”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Також протягом дня рятувальники гасили пожежі у Вовчанську та прилеглих селах. Наймасштабніша з них охопила площу 1500 кв. метрів.
“О 16:05 ворог завдав обстрілів по території приватного підприємства, розташованого у Вовчанську. Внаслідок влучання боєприпасів загорівся дах та конструкції будівлі недіючого виробничого цеху на площі близько 1500 кв. м”, – зазначили в ДСНС.
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Пожежу загасили до 18:40. Інформації щодо постраждалих немає.
Ще одна пожежа у Вовчанську була вранці 21 червня. Горів приватний будинок та дровник. Обійшлося без постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2023 в 08:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Упродовж 21 червня окупанти били по прикордонному Вовчанську, а також селу Кругляківка (Куп’янського району). Зафіксовано пожежі та руйнування".