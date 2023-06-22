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ГСЧС об обстрелах Харьковщины: произошли пожары, есть пострадавший

Происшествия 08:23   22.06.2023
Оксана Горун
ГСЧС об обстрелах Харьковщины: произошли пожары, есть пострадавший

В течение 21 июня оккупанты били по приграничному Волчанску, а также селу Кругляковка (Купянского района). Зафиксированы пожары и разрушения.

«В 19:15 спасатели 44-й ГСПЧ проводили обследование территории с. Кругляковка, Купянского района, которую около 15:30 обстреляли оккупационные войска рф. В результате этой атаки пострадал один человек, повреждены объекты на территории двух частных домовладений», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также в течение дня спасатели тушили пожары в Волчанске и близлежащих селах. Самый масштабный из них охватил площадь в 1500 кв. метров.

«В 16:05 враг совершил обстрелы по территории частного предприятия, расположенного в Волчанске. В результате попадания боеприпасов загорелась крыша и конструкции здания недействующего производственного цеха на площади около 1500 кв. м», — отметили в ГСЧС.

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Пожар потушили к 18:40. Информации о пострадавших нет.

Еще один пожар в Волчанске был утром 21 июня. Горел частный дом и дровник. Обошлось без пострадавших.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 июня 2023 в 08:23;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение 21 июня оккупанты били по приграничному Волчанску, а также селу Кругляковка (Купянского района). Зафиксированы пожары и разрушения".