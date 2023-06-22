ГСЧС об обстрелах Харьковщины: произошли пожары, есть пострадавший
В течение 21 июня оккупанты били по приграничному Волчанску, а также селу Кругляковка (Купянского района). Зафиксированы пожары и разрушения.
«В 19:15 спасатели 44-й ГСПЧ проводили обследование территории с. Кругляковка, Купянского района, которую около 15:30 обстреляли оккупационные войска рф. В результате этой атаки пострадал один человек, повреждены объекты на территории двух частных домовладений», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Также в течение дня спасатели тушили пожары в Волчанске и близлежащих селах. Самый масштабный из них охватил площадь в 1500 кв. метров.
«В 16:05 враг совершил обстрелы по территории частного предприятия, расположенного в Волчанске. В результате попадания боеприпасов загорелась крыша и конструкции здания недействующего производственного цеха на площади около 1500 кв. м», — отметили в ГСЧС.
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Пожар потушили к 18:40. Информации о пострадавших нет.
Еще один пожар в Волчанске был утром 21 июня. Горел частный дом и дровник. Обошлось без пострадавших.
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- • Дата публикации материала: 22 июня 2023 в 08:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение 21 июня оккупанты били по приграничному Волчанску, а также селу Кругляковка (Купянского района). Зафиксированы пожары и разрушения".