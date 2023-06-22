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Синегубов сообщил о раненом из-за обстрелов на Харьковщине

Происшествия 08:35   22.06.2023
Оксана Горун
Синегубов сообщил о раненом из-за обстрелов на Харьковщине

Начальник ХОВА Олег Синегубов привел данные о последствиях террористической деятельности армии РФ за минувшие сутки.

«В с. Кругляковка Купянского района обстрелом повреждены два частных жилых дома и хозяйственные постройки. Получил осколочное ранение и был госпитализирован гражданский мужчина 49 лет», — отметил начальник ХОВА.

По его данным, за сутки армия РФ обстреляла населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области.

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«В результате обстрелов г. Волчанск Чугуевского района повреждены здания мясокомбината, жилые дома и хозяйственные постройки. Произошли пожары. В c. Пыльная Харьковского района поврежден дом. В с. Басовое Богодуховского района повреждены два частных дома», — перечислил Синегубов.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 июня 2023 в 08:35;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов привел данные о последствиях террористической деятельности армии РФ за минувшие сутки".