Враг ударил по сельхозтехнике на Харьковщине: огонь уничтожил шесть единиц

В ГСЧС сообщили о последствиях вражеских обстрелов на Харьковщине. Под удар попало сельхозпредприятие в Купянском районе.

«В 17:28 вражеский удар пришелся по сельскохозяйственному предприятию, расположенному в с. Кругляковка Купянской громады. Оккупанты попали по скоплению сельскохозяйственной техники. Возник пожар на площади 100 кв. м. Огнем уничтожено шесть единиц этой техники, один комбайн получил повреждения», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар спасатели ликвидировали к 19:13.

Еще один пожар за сутки возник в том же Купянском районе — в селе Петропавловка.

«На время прибытия подразделения ГСЧС горела крыша жилого дома на площади 50 кв. м», — отметили спасатели.

Пострадавших в результате этого обстрела не было.

Также специалисты ГСЧС обследовали вчера территорию села Кругляковка, которое попало под обстрел около 11:00.

«Выявлены повреждения на территории двух частных домовладений, еще в одном домовладении вражеский снаряд попал в приусадебный участок», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.