Враг ударил по сельхозтехнике на Харьковщине: огонь уничтожил шесть единиц
В ГСЧС сообщили о последствиях вражеских обстрелов на Харьковщине. Под удар попало сельхозпредприятие в Купянском районе.
«В 17:28 вражеский удар пришелся по сельскохозяйственному предприятию, расположенному в с. Кругляковка Купянской громады. Оккупанты попали по скоплению сельскохозяйственной техники. Возник пожар на площади 100 кв. м. Огнем уничтожено шесть единиц этой техники, один комбайн получил повреждения», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Пожар спасатели ликвидировали к 19:13.
Еще один пожар за сутки возник в том же Купянском районе — в селе Петропавловка.
«На время прибытия подразделения ГСЧС горела крыша жилого дома на площади 50 кв. м», — отметили спасатели.
Пострадавших в результате этого обстрела не было.
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Также специалисты ГСЧС обследовали вчера территорию села Кругляковка, которое попало под обстрел около 11:00.
«Выявлены повреждения на территории двух частных домовладений, еще в одном домовладении вражеский снаряд попал в приусадебный участок», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 23 июня 2023 в 08:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили о последствиях вражеских обстрелов на Харьковщине. Под удар попало сельхозпредприятие в Купянском районе.".