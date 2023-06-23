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Активность на фронте в районе Купянска: ISW сообщает о боях в лесах

Мир 08:05   23.06.2023
Оксана Горун
Активность на фронте в районе Купянска: ISW сообщает о боях в лесах Фото: карта ISW

Институт изучения войны (ISW) отметил попытки армии РФ наступать в районе Синьковки, а также проанализировал данные украинских и российских источников о происходящем на восточном фронте.

«22 июня российские и украинские войска продолжали наземные атаки на линии Купянск-Сватово. По сообщению Генштаба Украины, российские войска вели безуспешные наступательные операции в районе н. п. Синьковка (8 км к северо-востоку от Купянска). Министерство обороны России заявило, что российские войска отразили две украинские диверсионно-разведывательные группы, действовавшие в районе н. п. Синьковка и с. Новоселовское (16 км к северо-западу от Сватово). Российский военный блогер заявил, что российские войска продолжают наступление на Купянском направлении и расчищают лесные массивы по мере продвижения к Голубовке (5 км к северу от Купянска) и Синьковке», — проинформировали в ISW.

Также в Институте изучения войны отметили активность врага в Луганской области. Там бои не прекращаются вокруг Кременной. Кроме того, по мнению аналитиков ISW, армия РФ стремится форсировать Северский Донец и захватить Белогоровку. В прошлом году подобные устремления для оккупантов завершились катастрофическим разгромом.

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«Ранее российским силам не удавалось форсировать реку Северский Донец к северу от Белогоровки в мае 2022 года, и маловероятно, что они смогут успешно форсировать реку в том же районе во время продолжающихся украинских контрнаступлений», — оценили попытки захватчиков в Институте изучения войны.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 июня 2023 в 08:05;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) отметил попытки армии РФ наступать в районе Синьковки, а также проанализировал данные украинских и российских источников о происходящем на восточном фронте".