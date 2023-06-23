Активність на фронті в районі Куп’янська: ISW повідомляє про бої в лісах

Інститут вивчення війни (ISW) відзначив спроби армії РФ наступати в районі Синьківки, а також проаналізував дані українських та російських джерел про те, що відбувається на східному фронті.

“22 червня російські та українські війська продовжували наземні атаки на лінії Куп’янськ-Сватове. За повідомленням Генштабу України, російські війська вели безуспішну наступальну операцію в районі н. п. Синьківка (8 км на північний схід від Куп’янська). Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили дві українські диверсійно-розвідувальні групи, що діяли в районі н. п. Синьківка та с. Новоселівське (16 км на північний захід від Сватового). Російський військовий блогер заявив, що російські війська продовжують наступ на Куп’янському напрямку та розчищають лісові масиви в міру просування до Голубівки (5 км на північ від Куп’янська) та Синьківки”, – поінформували в ISW.

Також в Інституті вивчення війни наголосили на активності ворога в Луганській області. Там бої не припиняються навколо Кремінної. Крім того, на думку аналітиків ISW, армія РФ прагне форсувати Сіверський Донець та захопити Білогорівку. Минулого року подібні устремління для окупантів завершилися катастрофічним розгромом.

“Раніше російським силам не вдавалося форсувати річку Сіверський Донець на північ від Білогорівки у травні 2022 року, і малоймовірно, що вони зможуть успішно форсувати річку в тому ж районі під час українських контрнаступів, що тривають”, – оцінили спроби загарбників в Інституті вивчення війни.