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Авіаудари та спроба наступу ворога на Харківщині: дані Генштабу

Події 07:36   23.06.2023
Оксана Горун
Авіаудари та спроба наступу ворога на Харківщині: дані Генштабу

За інформацією ГШ ЗСУ, російська армія протягом доби завдала здійснила авіаудари у районах Огірцевого, Плетенівки та Кислівки у Харківській області. Також ворог намагався атакувати у напрямку Синьківки.

Наступальні дії армії РФ на Харківщині були безуспішними, зазначили в Генштабі. Тож російські терористи продовжили воювати з мирним населенням, руйнуючи села та селища біля кордону та лінії фронту.

Противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Плетенівка, Тихе, Варварівка, Бударки, Чугунівка, Амбарне на Харківщині. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Одрадне, Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка та Берестове“, – перерахували у зведенні Генштабу.

Активні бойові дії продовжуються на Донбасі. Там ворог намагається атакувати. За добу сталося понад 30 бойових зіткнень.

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“Авіація сил оборони за минулу добу завдала семи ударів по районах зосередження особового складу противника та чотири – по зенітно-ракетних комплексах ворога. Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби вразили пункт управління, чотири райони зосередження особового складу та військової техніки, два склади боєприпасів, один склад пально-мастильних матеріалів, 23 артилерійські підрозділи на вогневих позиціях, два засоби радіоелектронної боротьби та два вузли зв’язку противника”, — повідомили в Генштабі.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2023 в 07:36;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією ГШ ЗСУ, російська армія протягом доби здійснила авіаудари у районах Огірцевого, Плетенівки та Кислівки у Харківській області. Також ворог намагався атакувати у напрямку Синьківки".