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Нічна ракетна атака: Генштаб та ПС ЗСУ повідомили подробиці

Події 07:19   23.06.2023
Оксана Горун
Нічна ракетна атака: Генштаб та ПС ЗСУ повідомили подробиці

Вночі армія РФ “традиційно” атакувала Україну, проінформував Генштаб ЗСУ. У хід пустили крилаті ракети та дрони.

Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового масованого ракетного та авіаційного удару по Україні, застосувавши крилаті ракети Х-101/Х-555 та дрони-камікадзе типу “Shahed”. Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється“, – повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ.

Пізніше командування Повітряних сил ЗСУ повідомило подробиці атаки.

Уночі 23 червня 2023 року противник завдав удару по Україні з літаків стратегічної авіації. Цього разу атаку спрямовано на військовий аеродром у Хмельницькій області. Пуски здійснювались близько опівночі з Каспійського моря із чотирьох бомбардувальників Ту-95мс. Усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 було знищено протиповітряною обороною, більшість на Хмельниччині“, – зазначили в телеграмі ПС ЗСУ.

Читайте також:  На Синьківку росіяни намагалися наступати на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Також захисники українського неба повідомили, що знищили розвідувальний БПЛА не встановленого типу.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2023 в 07:19;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі армія РФ “традиційно” атакувала Україну, проінформував Генштаб ЗСУ. У хід пустили крилаті ракети та дрони".