Нічна ракетна атака: Генштаб та ПС ЗСУ повідомили подробиці
Вночі армія РФ “традиційно” атакувала Україну, проінформував Генштаб ЗСУ. У хід пустили крилаті ракети та дрони.
“Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового масованого ракетного та авіаційного удару по Україні, застосувавши крилаті ракети Х-101/Х-555 та дрони-камікадзе типу “Shahed”. Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється“, – повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ.
Пізніше командування Повітряних сил ЗСУ повідомило подробиці атаки.
“Уночі 23 червня 2023 року противник завдав удару по Україні з літаків стратегічної авіації. Цього разу атаку спрямовано на військовий аеродром у Хмельницькій області. Пуски здійснювались близько опівночі з Каспійського моря із чотирьох бомбардувальників Ту-95мс. Усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 було знищено протиповітряною обороною, більшість на Хмельниччині“, – зазначили в телеграмі ПС ЗСУ.
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Також захисники українського неба повідомили, що знищили розвідувальний БПЛА не встановленого типу.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2023 в 07:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі армія РФ “традиційно” атакувала Україну, проінформував Генштаб ЗСУ. У хід пустили крилаті ракети та дрони".