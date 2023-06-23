Нічна ракетна атака: Генштаб та ПС ЗСУ повідомили подробиці

Вночі армія РФ “традиційно” атакувала Україну, проінформував Генштаб ЗСУ. У хід пустили крилаті ракети та дрони.

“Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового масованого ракетного та авіаційного удару по Україні, застосувавши крилаті ракети Х-101/Х-555 та дрони-камікадзе типу “Shahed”. Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється“, – повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ.

Пізніше командування Повітряних сил ЗСУ повідомило подробиці атаки.

“Уночі 23 червня 2023 року противник завдав удару по Україні з літаків стратегічної авіації. Цього разу атаку спрямовано на військовий аеродром у Хмельницькій області. Пуски здійснювались близько опівночі з Каспійського моря із чотирьох бомбардувальників Ту-95мс. Усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 було знищено протиповітряною обороною, більшість на Хмельниччині“, – зазначили в телеграмі ПС ЗСУ.

Також захисники українського неба повідомили, що знищили розвідувальний БПЛА не встановленого типу.