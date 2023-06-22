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На Синьківку росіяни намагалися наступати на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Події 19:14   22.06.2023
Оксана Якушко
На Синьківку росіяни намагалися наступати на Харківщині – Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

У Харківській області ворог завдав авіаударів у районах Огірцевого, Плетенівки і Кислівки, обстріляв з артилерії і мінометів 20 населених пунктів, повідомив Генштаб ЗСУ.

У 484 добу широкомасштабної збройної агресії рф противник і надалі намагається прорватися на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось понад 20 боїв.

На Слобожанському напрямку противник ударив з авіації ударів в районах Огірцевого та Плетенівки Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог безуспішно намагався наступати в напрямку Синьківки та завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області.

З артилерії та мінометів противник гатив по населеним пунутам Уди, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Плетенівка, Тихе, Варварівка, Бударки, Чугунівка, Амбарне, Одрадне, Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

Читайте також: Ворог обстріляв понад 20 населених пунктів на Харківщині та завдав авіаудару

Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2023 в 19:14;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області ворог завдав авіаударів у районах Огірцевого, Плетенівки і Кислівки, обстріляв з артилерії і мінометів 20 населених пунктів, повідомив Генштаб ЗСУ.".