На Синьківку росіяни намагалися наступати на Харківщині – Генштаб ЗСУ

У Харківській області ворог завдав авіаударів у районах Огірцевого, Плетенівки і Кислівки, обстріляв з артилерії і мінометів 20 населених пунктів, повідомив Генштаб ЗСУ.

У 484 добу широкомасштабної збройної агресії рф противник і надалі намагається прорватися на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось понад 20 боїв.

На Слобожанському напрямку противник ударив з авіації ударів в районах Огірцевого та Плетенівки Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог безуспішно намагався наступати в напрямку Синьківки та завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області.

З артилерії та мінометів противник гатив по населеним пунутам Уди, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Плетенівка, Тихе, Варварівка, Бударки, Чугунівка, Амбарне, Одрадне, Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області.