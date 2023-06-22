На Синьковку россияне пытались наступать на Харьковщине – Генштаб ВСУ

В Харьковской области враг нанес авиаудары в районах Огурцового, Плетеновки и Кисловки, обстрелял из артиллерии и минометов 20 населенных пунктов, сообщил Генштаб ВСУ.

В 484 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии рф противник и дальше пытается прорваться на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки произошло более 20 боев.

На Слобожанском направлении противник ударил из авиации в районах Огурцового и Плетеновки Харьковской области.

На Купянском направлении враг безуспешно пытался наступать в направлении Синьковки и нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области.

Из артиллерии и минометов противник бил по населенным пунктам Уды, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Плетеневка, Тихое, Варваровка, Бударки, Чугуновка, Амбарное, Отрадное, Колодязное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Дворечная, Западное, Масютовка, Кисловка, Берестовое в Харьковской области.