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На Синьковку россияне пытались наступать на Харьковщине – Генштаб ВСУ

Происшествия 19:14   22.06.2023
Оксана Якушко
На Синьковку россияне пытались наступать на Харьковщине – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

В Харьковской области враг нанес авиаудары в районах Огурцового, Плетеновки и Кисловки, обстрелял из артиллерии и минометов 20 населенных пунктов, сообщил Генштаб ВСУ.

В 484 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии рф противник и дальше пытается прорваться на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки произошло более 20 боев.

На Слобожанском направлении противник ударил из авиации в районах Огурцового и Плетеновки Харьковской области.

На Купянском направлении враг безуспешно пытался наступать в направлении Синьковки и нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области.

Из артиллерии и минометов противник бил по населенным пунктам Уды, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Плетеневка, Тихое, Варваровка, Бударки, Чугуновка, Амбарное, Отрадное, Колодязное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Дворечная, Западное, Масютовка, Кисловка, Берестовое в Харьковской области.

Читайте также: Враг обстрелял более 20 населенных пунктов на Харьковщине, нанес авиаудар — ГШ

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 июня 2023 в 19:14;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области враг нанес авиаудары в районах Огурцового, Плетеновки и Кисловки, обстрелял из артиллерии и минометов 20 населенных пунктов, сообщил Генштаб ВСУ.".