На Синьковку россияне пытались наступать на Харьковщине – Генштаб ВСУ
В Харьковской области враг нанес авиаудары в районах Огурцового, Плетеновки и Кисловки, обстрелял из артиллерии и минометов 20 населенных пунктов, сообщил Генштаб ВСУ.
В 484 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии рф противник и дальше пытается прорваться на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки произошло более 20 боев.
На Слобожанском направлении противник ударил из авиации в районах Огурцового и Плетеновки Харьковской области.
На Купянском направлении враг безуспешно пытался наступать в направлении Синьковки и нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области.
Из артиллерии и минометов противник бил по населенным пунктам Уды, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Плетеневка, Тихое, Варваровка, Бударки, Чугуновка, Амбарное, Отрадное, Колодязное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Дворечная, Западное, Масютовка, Кисловка, Берестовое в Харьковской области.
Читайте также: Враг обстрелял более 20 населенных пунктов на Харьковщине, нанес авиаудар — ГШ
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Синьковку россияне пытались наступать на Харьковщине – Генштаб ВСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 22 июня 2023 в 19:14;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области враг нанес авиаудары в районах Огурцового, Плетеновки и Кисловки, обстрелял из артиллерии и минометов 20 населенных пунктов, сообщил Генштаб ВСУ.".