Ночная ракетная атака: Генштаб и ВС ВСУ сообщили подробности

Ночью армия РФ «традиционно» атаковала Украину, проинформировал Генштаб ВСУ. В ход пустили крылатые ракеты и дроны.

«Сегодня ночью российские террористы нанесли очередной массированный ракетный и авиационный удар по Украине, применив крылатые ракеты Х-101/Х-555 и дроны-камикадзе типа «Shahed». Информация о последствиях этой атаки уточняется», — сообщили в сводке Генштаба ВСУ.

Позже командование Воздушных сил ВСУ сообщило подробности атаки.

«Ночью 23 июня 2023 года противник нанес удар по Украине с самолетов стратегической авиации. На этот раз атака направлена на военный аэродром в Хмельницкой области. Пуски совершались около полуночи из Каспийского моря из четырех бомбардировщиков Ту-95мс. Все 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 были уничтожены противовоздушной обороной, большинство — в Хмельницкой области», — отметили в telegram ВС ВСУ.

Также защитники украинского неба сообщили, что уничтожили разведывательный БПЛА не установленного типа.