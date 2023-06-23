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Ночная ракетная атака: Генштаб и ВС ВСУ сообщили подробности

Происшествия 07:19   23.06.2023
Оксана Горун
Ночная ракетная атака: Генштаб и ВС ВСУ сообщили подробности Фото: Вадим Беликов

Ночью армия РФ «традиционно» атаковала Украину, проинформировал Генштаб ВСУ. В ход пустили крылатые ракеты и дроны.

«Сегодня ночью российские террористы нанесли очередной массированный ракетный и авиационный удар по Украине, применив крылатые ракеты Х-101/Х-555 и дроны-камикадзе типа «Shahed». Информация о последствиях этой атаки уточняется», — сообщили в сводке Генштаба ВСУ.

Позже командование Воздушных сил ВСУ сообщило подробности атаки.

«Ночью 23 июня 2023 года противник нанес удар по Украине с самолетов стратегической авиации. На этот раз атака направлена на военный аэродром в Хмельницкой области. Пуски совершались около полуночи из Каспийского моря из четырех бомбардировщиков Ту-95мс. Все 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 были уничтожены противовоздушной обороной, большинство — в Хмельницкой области», — отметили в telegram ВС ВСУ.

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Также защитники украинского неба сообщили, что уничтожили разведывательный БПЛА не установленного типа.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 июня 2023 в 07:19;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью армия РФ «традиционно» атаковала Украину, проинформировал Генштаб ВСУ. В ход пустили крылатые ракеты и дроны".