Авиаудары и попытка наступления врага на Харьковщине: данные Генштаба

По информации ГШ ВСУ, российская армия в течение суток нанесла авиаудары в районах Огурцово, Плетеневки и Кисловки в Харьковской области. Также враг пытался атаковать в направлении Синьковки.

Наступательные действия армии РФ на Харьковщине были безуспешными, отметили в Генштабе. Так что российские террористы продолжили воевать с мирным населением, разрушая села и поселки у границы и линии фронта.

«Противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Уды, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Плетеневка, Тихое, Варваровка, Бударки, Чугуновка, Амбарное в Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Отрадное, Колодезное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка и Берестовое», — перечислили в сводке Генштаба.

Активные боевые действия продолжаются на Донбассе. Там враг пытается атаковать. За сутки произошло более 30 боевых столкновений.

«Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава противника и четыре — по зенитно-ракетным комплексам врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, четыре района сосредоточения личного состава и военной техники, два склада боеприпасов, один склад горюче-смазочных материалов, 23 артиллерийских подразделения на огневых позициях, два средства радиоэлектронной борьбы и два узла связи противника», — сообщили в Генштабе.