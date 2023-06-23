Авиаудары и попытка наступления врага на Харьковщине: данные Генштаба
По информации ГШ ВСУ, российская армия в течение суток нанесла авиаудары в районах Огурцово, Плетеневки и Кисловки в Харьковской области. Также враг пытался атаковать в направлении Синьковки.
Наступательные действия армии РФ на Харьковщине были безуспешными, отметили в Генштабе. Так что российские террористы продолжили воевать с мирным населением, разрушая села и поселки у границы и линии фронта.
«Противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Уды, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Плетеневка, Тихое, Варваровка, Бударки, Чугуновка, Амбарное в Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Отрадное, Колодезное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка и Берестовое», — перечислили в сводке Генштаба.
Активные боевые действия продолжаются на Донбассе. Там враг пытается атаковать. За сутки произошло более 30 боевых столкновений.
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«Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава противника и четыре — по зенитно-ракетным комплексам врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, четыре района сосредоточения личного состава и военной техники, два склада боеприпасов, один склад горюче-смазочных материалов, 23 артиллерийских подразделения на огневых позициях, два средства радиоэлектронной борьбы и два узла связи противника», — сообщили в Генштабе.
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- • Дата публикации материала: 23 июня 2023 в 07:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации ГШ ВСУ, российская армия в течение суток нанесла авиаудары в районах Огурцово, Плетеневки и Кисловки в Харьковской области. Также враг пытался атаковать в направлении Синьковки".