Ворог ударив по сільгосптехніці на Харківщині: вогонь знищив шість одиниць

У ДСНС повідомили про наслідки ворожого обстрілу на Харківщині. Під удар потрапило сільгосппідприємство в Куп’янському районі.

“О 17:28 ворожого удару зазнало сільськогосподарське підприємство, розташоване у с. Кругляківка тієї ж Куп’янської громади. Окупанти влучили по скупченню сільськогосподарської техніки. Зайнялась пожежа на площі 100 кв. м. Вогнем знищено шість одиниць цієї техніки, один комбайн зазнав ушкоджень”, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежу рятувальники ліквідували до 19:13.

Ще одна пожежа за добу виникла у тому ж Куп’янському районі – у селі Петропавлівка.

“На час прибуття підрозділу ДСНС горів дах житлового будинку на площі 50 кв. м”, – зазначили рятувальники.

Постраждалих внаслідок цього обстрілу не було.

Також фахівці ДСНС обстежили вчора територію села Кругляківка, яке потрапило під обстріл близько 11:00.

“Виявлені пошкодження на території двох приватних домоволодінь, ще в одному маєтку ворожий снаряд влучив у присадибну ділянку”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.