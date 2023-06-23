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Ворог ударив по сільгосптехніці на Харківщині: вогонь знищив шість одиниць

Події 08:22   23.06.2023
Оксана Горун
Ворог ударив по сільгосптехніці на Харківщині: вогонь знищив шість одиниць Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

У ДСНС повідомили про наслідки ворожого обстрілу на Харківщині. Під удар потрапило сільгосппідприємство в Куп’янському районі. 

“О 17:28 ворожого удару зазнало сільськогосподарське підприємство, розташоване у с. Кругляківка тієї ж Куп’янської громади. Окупанти влучили по скупченню сільськогосподарської техніки. Зайнялась пожежа на площі 100 кв. м. Вогнем знищено шість одиниць цієї техніки, один комбайн зазнав ушкоджень”, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежу рятувальники ліквідували до 19:13.

Ще одна пожежа за добу виникла у тому ж Куп’янському районі – у селі Петропавлівка.

“На час прибуття підрозділу ДСНС горів дах житлового будинку на площі 50 кв. м”, – зазначили рятувальники.

Постраждалих внаслідок цього обстрілу не було.

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Також фахівці ДСНС обстежили вчора територію села Кругляківка, яке потрапило під обстріл близько 11:00.

“Виявлені пошкодження на території двох приватних домоволодінь, ще в одному маєтку ворожий снаряд влучив у присадибну ділянку”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2023 в 08:22;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС повідомили про наслідки ворожого обстрілу на Харківщині. Під удар потрапило сільгосппідприємство в Куп’янському районі".