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Трое погибших: оккупанты обстреляли Волчанскую громаду — Синегубов

Происшествия 13:13   28.06.2023
Виктория Яковенко
Трое погибших: оккупанты обстреляли Волчанскую громаду — Синегубов

Около 12:00 28 июня враг обстрелял Волчанскую громаду  Чугуевского района в Харьковской области.

В результате обстрела погибли сразу трое жителей села Волчанские Хутора, которые находились возле своих домов. Мужчины 48, 45 и 57 лет получили взрывные травмы несовместимые с жизнью, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Информация уточняется, добавил Синегубов. На месте работают экстренные службы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 июня 2023 в 13:13;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 12:00 28 июня враг обстрелял Волчанскую громаду  Чугуевского района в Харьковской области.".