Трое погибших: оккупанты обстреляли Волчанскую громаду — Синегубов

Около 12:00 28 июня враг обстрелял Волчанскую громаду Чугуевского района в Харьковской области.

В результате обстрела погибли сразу трое жителей села Волчанские Хутора, которые находились возле своих домов. Мужчины 48, 45 и 57 лет получили взрывные травмы несовместимые с жизнью, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Информация уточняется, добавил Синегубов. На месте работают экстренные службы.