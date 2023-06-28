Трое погибших: оккупанты обстреляли Волчанскую громаду — Синегубов
Около 12:00 28 июня враг обстрелял Волчанскую громаду Чугуевского района в Харьковской области.
В результате обстрела погибли сразу трое жителей села Волчанские Хутора, которые находились возле своих домов. Мужчины 48, 45 и 57 лет получили взрывные травмы несовместимые с жизнью, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Информация уточняется, добавил Синегубов. На месте работают экстренные службы.
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- • Дата публикации материала: 28 июня 2023 в 13:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 12:00 28 июня враг обстрелял Волчанскую громаду Чугуевского района в Харьковской области.".