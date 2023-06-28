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Троє загиблих: окупанти обстріляли Вовчанську громаду – Синєгубов

Події 13:13   28.06.2023
Вікторія Яковенко
Троє загиблих: окупанти обстріляли Вовчанську громаду – Синєгубов

Близько 12:00 28 червня ворог обстріляв Вовчанську громаду Чугуївського району на Харківщині.

Внаслідок обстрілу загинуло одразу троє мешканців села Вовчанські Хутори, які перебували біля своїх будинків. Чоловіки 48, 45 та 57 років отримали вибухові травми несумісні з життям, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Інформація уточнюється, додав Синєгубов. На місці працюють екстрені служби.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2023 в 13:13;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 12:00 28 червня ворог обстріляв Вовчанську громаду Чугуївського району на Харківщині.".