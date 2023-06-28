Троє загиблих: окупанти обстріляли Вовчанську громаду – Синєгубов

Близько 12:00 28 червня ворог обстріляв Вовчанську громаду Чугуївського району на Харківщині.

Внаслідок обстрілу загинуло одразу троє мешканців села Вовчанські Хутори, які перебували біля своїх будинків. Чоловіки 48, 45 та 57 років отримали вибухові травми несумісні з життям, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Інформація уточнюється, додав Синєгубов. На місці працюють екстрені служби.