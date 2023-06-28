Зранку росіяни вдарили по Куп’янщині: постраждала літня жінка – Синєгубов

Сьогодні зранку окупанти з РСЗВ «Ураган» обстріляли село Курилівка Куп’янського району на Харківщині.

«Важкого поранення зазнала 70-річна жінка, яка під час обстрілу перебувала на власному подвір’ї. Зараз медики борються за її життя», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.