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Зранку росіяни вдарили по Куп’янщині: постраждала літня жінка – Синєгубов

Події 11:47   28.06.2023
Вікторія Яковенко
Зранку росіяни вдарили по Куп’янщині: постраждала літня жінка – Синєгубов Фото: пресслужба ХОВА

Сьогодні зранку окупанти з РСЗВ «Ураган» обстріляли село Курилівка Куп’янського району на Харківщині.

«Важкого поранення зазнала 70-річна жінка, яка під час обстрілу перебувала на власному подвір’ї. Зараз медики борються за її життя», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2023 в 11:47;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні зранку окупанти з РСЗВ «Ураган» обстріляли село Курилівка Куп’янського району на Харківщині.".