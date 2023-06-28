Зранку росіяни вдарили по Куп’янщині: постраждала літня жінка – Синєгубов
Фото: пресслужба ХОВА
Сьогодні зранку окупанти з РСЗВ «Ураган» обстріляли село Курилівка Куп’янського району на Харківщині.
«Важкого поранення зазнала 70-річна жінка, яка під час обстрілу перебувала на власному подвір’ї. Зараз медики борються за її життя», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2023 в 11:47;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні зранку окупанти з РСЗВ «Ураган» обстріляли село Курилівка Куп’янського району на Харківщині.".