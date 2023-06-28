Прикордонне село на Харківщині з мінометів обстріляли окупанти (фото)

27 червня о 21:00 армія РФ з мінометів обстріляла село Тимофіївка у Золочівській громаді.

Про це повідомляє місцеве видання «Зоря-news» з посиланням на начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка.

«Пошкоджено приватний будинок. Світло відновлюється. Жертв немає», – йдеться у повідомленні.