Прикордонне село на Харківщині з мінометів обстріляли окупанти (фото)
Фото: «Зоря-news»
27 червня о 21:00 армія РФ з мінометів обстріляла село Тимофіївка у Золочівській громаді.
Про це повідомляє місцеве видання «Зоря-news» з посиланням на начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка.
«Пошкоджено приватний будинок. Світло відновлюється. Жертв немає», – йдеться у повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2023 в 11:30;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "27 червня о 21:00 армія РФ з мінометів обстріляла село Тимофіївка у Золочівській громаді.".