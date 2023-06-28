Приграничное село на Харьковщине из минометов обстреляли оккупанты (фото)

27 июня в 21:00 армия РФ из минометов обстреляла село Тимофеевка в Золочевской громаде.

Об этом сообщает местное издание «Заря-news» со ссылкой на начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко.

«Поврежден частный дом. Свет восстанавливается. Жертв нет», — говорится в сообщении.