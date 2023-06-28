Приграничное село на Харьковщине из минометов обстреляли оккупанты (фото)
Фото: «Заря-news»
27 июня в 21:00 армия РФ из минометов обстреляла село Тимофеевка в Золочевской громаде.
Об этом сообщает местное издание «Заря-news» со ссылкой на начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко.
«Поврежден частный дом. Свет восстанавливается. Жертв нет», — говорится в сообщении.
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- • Дата публикации материала: 28 июня 2023 в 11:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27 июня в 21:00 армия РФ из минометов обстреляла село Тимофеевка в Золочевской громаде.".