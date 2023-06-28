Синегубов о сутках на Харьковщине: без жертв и масштабных разрушений
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Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что очередные сутки в Харьковской области прошли относительно спокойно. Обстрелы продолжались, но пострадавших нет.
«За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали прифронтовые и приграничные населенные пункты в Богодуховском, Харьковском и Купянском районах области. В частности, под ударами вражеских минометов и артиллерии находились Уды, Казачья Лопань, Масютовка, Кисловка, Котляровка, Красное Первое, Берестовое и другие населенные пункты», — проинформировал начальник ХОВА.
Он сообщил, что масштабных разрушений и жертв среди гражданского населения не зафиксировали.
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- • Дата публикации материала: 28 июня 2023 в 08:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что очередные сутки в Харьковской области прошли относительно спокойно. Обстрелы продолжались, но пострадавших нет".