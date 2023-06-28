Live
  • Середа 28.06.2023
    • Харків
  •   +18°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.02
    • 🟢

Синєгубов про добу на Харківщині: без жертв та масштабних руйнувань

Події 08:26   28.06.2023
Оксана Горун
Синєгубов про добу на Харківщині: без жертв та масштабних руйнувань

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що чергова доба на Харківщині пройшла відносно спокійно. Обстріли тривали, але постраждалих немає.

Минулої доби російські окупанти обстрілювали прифронтові та прикордонні населені пункти в Богодухівському, Харківському та Куп’янському районах області.  Зокрема, під ударами ворожих мінометів та артилерії перебували Уди, Козача Лопань, Масютівка, Кислівка, Котлярівка, Красне Перше, Берестове та інші населені пункти“, – поінформував начальник ХОВА.

Він повідомив, що масштабних руйнувань та жертв серед цивільного населення не зафіксували.

Читайте також:  Нічна атака “Шахедами” та обстріли Харківщини: зведення Генштабу

Автор: Оксана Горун
Популярно
Синєгубов про добу на Харківщині: без жертв та масштабних руйнувань
Синєгубов про добу на Харківщині: без жертв та масштабних руйнувань
28.06.2023
Буде гучно: на Харківщині вдень попрацюють сапери
Буде гучно: на Харківщині вдень попрацюють сапери
28.06.2023
Житель Харківщини називав військових РФ героями, які борються із “нацизмом”
Житель Харківщини називав військових РФ героями, які борються із “нацизмом”
28.06.2023
Підсумки перевірки укриттів: відомо, скільки визнали непридатними в Харкові
Підсумки перевірки укриттів: відомо, скільки визнали непридатними в Харкові
27.06.2023
На Харківщині собаки прикордонслужби «винюхали» наркотики у трьох чоловіків
На Харківщині собаки прикордонслужби «винюхали» наркотики у трьох чоловіків
27.06.2023
Контрнаступ: ISW повідомив, що відбувається на півдні й у Антонівського моста
Контрнаступ: ISW повідомив, що відбувається на півдні й у Антонівського моста
28.06.2023

Новини за темою:

07:03
Нічна атака “Шахедами” та обстріли Харківщини: зведення Генштабу
21:44
Підсумки перевірки укриттів: відомо, скільки визнали непридатними в Харкові
19:21
У Генштабі назвали сім населених пунктів Харківщини, які обстріляла армія РФ
16:11
«Стосовно Харкова та Пушкіна – давня історія» – Синєгубов про вивіску театру
15:52
ЗСУ проводять контратаки на деяких напрямках на Харківщині – ХОВА

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Синєгубов про добу на Харківщині: без жертв та масштабних руйнувань»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2023 в 08:26;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що чергова доба на Харківщині пройшла відносно спокійно. Обстріли тривали, але постраждалих немає".