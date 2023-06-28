Синєгубов про добу на Харківщині: без жертв та масштабних руйнувань
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що чергова доба на Харківщині пройшла відносно спокійно. Обстріли тривали, але постраждалих немає.
“Минулої доби російські окупанти обстрілювали прифронтові та прикордонні населені пункти в Богодухівському, Харківському та Куп’янському районах області. Зокрема, під ударами ворожих мінометів та артилерії перебували Уди, Козача Лопань, Масютівка, Кислівка, Котлярівка, Красне Перше, Берестове та інші населені пункти“, – поінформував начальник ХОВА.
Він повідомив, що масштабних руйнувань та жертв серед цивільного населення не зафіксували.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2023 в 08:26;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що чергова доба на Харківщині пройшла відносно спокійно. Обстріли тривали, але постраждалих немає".