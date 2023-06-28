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Утром россияне ударили по Купянщине: пострадала пожилая женщина – Синегубов

Происшествия 11:47   28.06.2023
Виктория Яковенко
Утром россияне ударили по Купянщине: пострадала пожилая женщина – Синегубов Фото: пресс-служба ХОВА

Сегодня утром оккупанты из РСЗО «Ураган» обстреляли село Куриловка Купянского района.

«Тяжелое ранение получила 70-летняя женщина, которая во время обстрела находилась на собственном дворе. Сейчас медики борются за ее жизнь», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 июня 2023 в 11:47;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня утром оккупанты из РСЗО «Ураган» обстреляли село Куриловка Купянского района.".