Утром россияне ударили по Купянщине: пострадала пожилая женщина – Синегубов

Сегодня утром оккупанты из РСЗО «Ураган» обстреляли село Куриловка Купянского района.

«Тяжелое ранение получила 70-летняя женщина, которая во время обстрела находилась на собственном дворе. Сейчас медики борются за ее жизнь», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.