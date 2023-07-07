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Врагу все труднее наносить удары по Харькову — Синегубов

Происшествия 10:54   07.07.2023
Оксана Горун
Врагу все труднее наносить удары по Харькову — Синегубов Фото: скрин

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона отметил, что интенсивность обстрелов Харькова снизилась, однако призвал жителей города не терять бдительность.

«Действительно, она (интенсивность обстрелов — Ред.) уменьшилась, потому что ВСУ работают в этом направлении и врагу все труднее наносить удары по городу Харькову», — сказал Синегубов, отвечая на вопрос ведущего нацмарафона.

При этом начальник ХОВА отметил, что несколько дней назад город и область атаковали беспилотниками типа «Шахед».

«Расслабляться нельзя. У нас ежедневно раздаются воздушные тревоги. И мы призываем людей адекватно реагировать. По возможности, находиться в укрытиях», — подчеркнул Синегубов.

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За прошедшие сутки, по его информации, по Харькову удары не зафиксированы. Но враг продолжал обстреливать север области — на глубину до 50 км от границы, а также Купянский район. Под обстрелами было около 15 населенных пунктов.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 июля 2023 в 10:54;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона отметил, что интенсивность обстрелов Харькова снизилась, однако призвал жителей города не терять бдительность".