Врагу все труднее наносить удары по Харькову — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона отметил, что интенсивность обстрелов Харькова снизилась, однако призвал жителей города не терять бдительность.
«Действительно, она (интенсивность обстрелов — Ред.) уменьшилась, потому что ВСУ работают в этом направлении и врагу все труднее наносить удары по городу Харькову», — сказал Синегубов, отвечая на вопрос ведущего нацмарафона.
При этом начальник ХОВА отметил, что несколько дней назад город и область атаковали беспилотниками типа «Шахед».
«Расслабляться нельзя. У нас ежедневно раздаются воздушные тревоги. И мы призываем людей адекватно реагировать. По возможности, находиться в укрытиях», — подчеркнул Синегубов.
Читайте также: 7 пострадавших от ракетного удара по Харьковщине еще в больницах — Синегубов
За прошедшие сутки, по его информации, по Харькову удары не зафиксированы. Но враг продолжал обстреливать север области — на глубину до 50 км от границы, а также Купянский район. Под обстрелами было около 15 населенных пунктов.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Врагу все труднее наносить удары по Харькову — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 7 июля 2023 в 10:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона отметил, что интенсивность обстрелов Харькова снизилась, однако призвал жителей города не терять бдительность".