Врагу все труднее наносить удары по Харькову — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона отметил, что интенсивность обстрелов Харькова снизилась, однако призвал жителей города не терять бдительность.

«Действительно, она (интенсивность обстрелов — Ред.) уменьшилась, потому что ВСУ работают в этом направлении и врагу все труднее наносить удары по городу Харькову», — сказал Синегубов, отвечая на вопрос ведущего нацмарафона.

При этом начальник ХОВА отметил, что несколько дней назад город и область атаковали беспилотниками типа «Шахед».

«Расслабляться нельзя. У нас ежедневно раздаются воздушные тревоги. И мы призываем людей адекватно реагировать. По возможности, находиться в укрытиях», — подчеркнул Синегубов.

За прошедшие сутки, по его информации, по Харькову удары не зафиксированы. Но враг продолжал обстреливать север области — на глубину до 50 км от границы, а также Купянский район. Под обстрелами было около 15 населенных пунктов.