Ворогу все важче завдавати ударів по Харкову – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону зазначив, що інтенсивність обстрілів Харкова знизилася, проте закликав мешканців міста не втрачати пильності.
“Дійсно, вона (інтенсивність обстрілів – Ред.) зменшилася, тому що ЗСУ працюють у цьому напрямку, й ворогу усе важче наносити удари по місту Харкову”, – сказав Синєгубов, відповідаючи на запитання ведучого нацмарафону.
При цьому начальник ХОВА зазначив, що кілька днів тому місто та область атакували безпілотниками типу “Шахед”.
“Розслаблятися не можна. У нас щодня лунають повітряні тривоги. І ми закликаємо людей адекватно реагувати. За можливості, знаходитися в укриттях”, – підкреслив Синєгубов.
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Минулої доби, за його інформацією, по Харкову удари не зафіксовані. Але ворог продовжував обстрілювати північ області – на глибину до 50 км від кордону, а також Куп’янський район. Під обстрілом було близько 15 населених пунктів.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2023 в 10:54;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону зазначив, що інтенсивність обстрілів Харкова знизилася, проте закликав мешканців міста не втрачати пильності".