Ворогу все важче завдавати ударів по Харкову – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону зазначив, що інтенсивність обстрілів Харкова знизилася, проте закликав мешканців міста не втрачати пильності.

“Дійсно, вона (інтенсивність обстрілів – Ред.) зменшилася, тому що ЗСУ працюють у цьому напрямку, й ворогу усе важче наносити удари по місту Харкову”, – сказав Синєгубов, відповідаючи на запитання ведучого нацмарафону.

При цьому начальник ХОВА зазначив, що кілька днів тому місто та область атакували безпілотниками типу “Шахед”.

“Розслаблятися не можна. У нас щодня лунають повітряні тривоги. І ми закликаємо людей адекватно реагувати. За можливості, знаходитися в укриттях”, – підкреслив Синєгубов.

Минулої доби, за його інформацією, по Харкову удари не зафіксовані. Але ворог продовжував обстрілювати північ області – на глибину до 50 км від кордону, а також Куп’янський район. Під обстрілом було близько 15 населених пунктів.