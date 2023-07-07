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7 постраждалих від ракетного удару по Харківщині ще в лікарнях – Синєгубов

Події 10:41   07.07.2023
Оксана Горун
7 постраждалих від ракетного удару по Харківщині ще в лікарнях – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в реанімації продовжує перебувати 10-місячна дитина, яка постраждала під час ракетного удару по Первомайському.

Сім людей ще перебувають у лікарнях у наслідок обстрілу. Одна дитина 10 місяців у реанімації, стан стабільний, але середньої тяжкості. Ще шість людей з осколковими пораненнями в лікарні. Усього 43 людини звернулися за медичною допомогою після цього обстрілу“, — повідомив Синєгубов у етері національного телемарафону.

Він також зазначив, що зараз у багатоповерхівках Первомайського, які постраждали від ракетного удару та вибухової хвилі, проводять оперативні ремонти. Насамперед – закривають вибиті вікна.

“Після удару ракетою “Іскандер”, за нашими даними пошкоджено 18 житлових багатоповерхівок, 9 із них повністю без вікон, інші мають часткові ушкодження. Зараз там об’єдналися всі й волонтерські організації, міжнародні гуманітарні місії. Організовані гарячі обіди, на першу ніч було надано тимчасове місце проживання 200 особам. Після того люди вирішили все ж повернутися до своїх осель, і наразі власними силами, з нашими будівельними матеріалами, проводять відновлювальні роботи”, — поінформував начальник ХОВА.

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За його даними, електро- та водопостачання в Первомайському вже відновили. Нині на місці працюють газовики.

Проходять усі дослідження, оскільки вибухова хвиля була занадто серйозною, ми маємо впевнитися, що немає ніяких конструктивних ушкоджень і витоку можливого газу“, – пояснив Синєгубов.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2023 в 10:41;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в реанімації продовжує перебувати 10-місячна дитина, яка постраждала під час ракетного удару по Первомайському".