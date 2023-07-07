7 пострадавших от ракетного удара по Харьковщине еще в больницах — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в реанимации продолжает находиться 10-месячный ребенок, пострадавший во время ракетного удара по Первомайскому.
«Семь человек еще находятся в больницах в результате обстрела. Один ребенок 10 месяцев в реанимации, состояние стабильное, но средней тяжести. Еще шесть человек с осколочными ранениями в больнице. Всего 43 человека обратились за медицинской помощью после этого обстрела», — сообщил Синегубов в эфире национального телемарафона.
Он также отметил, что сейчас в многоэтажках Первомайского, пострадавших от ракетного удара и взрывной волны, проводят оперативные ремонты. В первую очередь — закрывают выбитые окна.
«После удара ракетой «Искандер», по нашим данным, повреждены 18 жилых многоэтажек, 9 из них полностью без окон, другие имеют частичные повреждения. Сейчас там объединились все волонтерские организации, международные гуманитарные миссии. Организованы горячие обеды, на первую ночь было предоставлено временное место жительства 200 людям. После люди решили все же вернуться в свои дома, и сейчас собственными силами, с нашими строительными материалами, проводят восстановительные работы», — проинформировал начальник ХОВА.
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По его данным, электро- и водоснабжение в Первомайском уже возобновили. Сейчас на месте работают газовики.
«Проходят все исследования, поскольку взрывная волна была слишком серьезной, мы должны убедиться, что нет никаких конструктивных повреждений и утечки возможного газа», — пояснил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 7 июля 2023 в 10:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в реанимации продолжает находиться 10-месячный ребенок, пострадавший во время ракетного удара по Первомайскому".