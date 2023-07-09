Синегубов — о ситуации на Харьковщине: пострадавших от обстрелов за сутки нет

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в регионе в результате обстрелов случился один пожар. Жертв и пострадавших нет.

«В течение суток по области оккупанты нанесли авиаудары по окрестностям приграничных поселков Меловое, Кисловка Купянского района и Ветеринарное Харьковского района. Обстреляли из минометов и артиллерии более 15 населенных пунктов: Гранов Харьковского района, Гатище, Волчанск, Варваровка, Цегельное Чугуевского района, Фиголовка, Двуречная, Купянск, Кисловка, Каменка Купянского района», — перечислил Синегубов.

Он сообщил о наиболее существенном из последствий обстрелов. Это пожар, который возник днем 8 июля в лесу в районе села Загрызино Изюмского района.

«Жертв и пострадавших нет», — отметил начальник ХОВА.