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Синегубов — о ситуации на Харьковщине: пострадавших от обстрелов за сутки нет

Происшествия 08:54   09.07.2023
Оксана Горун
Синегубов — о ситуации на Харьковщине: пострадавших от обстрелов за сутки нет Фото: скрин

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в регионе в результате обстрелов случился один пожар. Жертв и пострадавших нет.

«В течение суток по области оккупанты нанесли авиаудары по окрестностям приграничных поселков Меловое, Кисловка Купянского района и Ветеринарное Харьковского района. Обстреляли из минометов и артиллерии более 15 населенных пунктов: Гранов Харьковского района, Гатище, Волчанск, Варваровка, Цегельное Чугуевского района, Фиголовка, Двуречная, Купянск, Кисловка, Каменка Купянского района», — перечислил Синегубов.

Он сообщил о наиболее существенном из последствий обстрелов. Это пожар, который возник днем 8 июля в лесу в районе села Загрызино Изюмского района.

  • Читайте также: Синегубов сообщил, что армия РФ обстреляла Волчанск трижды за ночь

    • «Жертв и пострадавших нет», — отметил начальник ХОВА.

    Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 июля 2023 в 08:54;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в регионе в результате обстрелов случился один пожар. Жертв и пострадавших нет".