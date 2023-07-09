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Синєгубов – про ситуацію на Харківщині: постраждалих від обстрілів немає

Події 08:54   09.07.2023
Оксана Горун
Синєгубов – про ситуацію на Харківщині: постраждалих від обстрілів немає

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що в регіоні внаслідок обстрілу сталася одна пожежа. Жертв та постраждалих немає.

“Протягом доби по області окупанти завдали авіаударів по околицях прикордонних селищ Мілове, Кислівка Куп’янського району та Ветеринарне Харківського району. Обстріляли з мінометів та артилерії понад 15 населених пунктів: Гранів Харківського району, Гатище, Вовчанськ, Варварівка, Цегельне Чугуївського району, Фиголівка, Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Кам’янка Куп’янського району”, – перерахував Синєгубов.

Він повідомив про найбільш суттєвий з наслідків обстрілів. Це пожежа, яка виникла вдень 8 липня у лісі в районі села Загризине Ізюмського району.

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    • “Жертв та постраждалих немає”, – зазначив начальник ХОВА.

    Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2023 в 08:54;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що в регіоні внаслідок обстрілу сталася одна пожежа. Жертв та постраждалих немає".