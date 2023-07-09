Синєгубов – про ситуацію на Харківщині: постраждалих від обстрілів немає

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що в регіоні внаслідок обстрілу сталася одна пожежа. Жертв та постраждалих немає.

“Протягом доби по області окупанти завдали авіаударів по околицях прикордонних селищ Мілове, Кислівка Куп’янського району та Ветеринарне Харківського району. Обстріляли з мінометів та артилерії понад 15 населених пунктів: Гранів Харківського району, Гатище, Вовчанськ, Варварівка, Цегельне Чугуївського району, Фиголівка, Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Кам’янка Куп’янського району”, – перерахував Синєгубов.

Він повідомив про найбільш суттєвий з наслідків обстрілів. Це пожежа, яка виникла вдень 8 липня у лісі в районі села Загризине Ізюмського району.

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“Жертв та постраждалих немає”, – зазначив начальник ХОВА.