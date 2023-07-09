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На Харківщині через обстріл сталася пожежа у хвойному лісі

Події 08:08   09.07.2023
Оксана Горун
На Харківщині через обстріл сталася пожежа у хвойному лісі

Про НП в Ізюмському районі на Харківщині поінформували в ДСНС.

Про пожежу рятувальникам повідомили о 16:17 8 липня. Вогонь виник через ворожий обстріл.

“Внаслідок обстрілу загорілась хвойна підстилка у лісовому масиві Сеньківського лісництва, що поблизу с. Загризино Борівської громади Ізюмського району. До місця пожежі було направлено рятувальників 60-ї ДПРЧ та їхніх колег з Луганського гарнізону ДСНС. Всього дві одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. Їм на допомогу також поспішили вогнеборці відомчої пожежної охорони лісництва на одній автоцистерні”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

На момент, коли рятувальники та лісники дісталися місця події, вогонь вже охопив 1,5 га. Ліквідувати його вдалося до 19:00. Жертв та постраждалих немає.

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Загалом за добу на Харківщині сталося дев’ять пожеж. Пожежа в лісі – єдина, викликана ворожими обстрілами.

Використано ілюстративне фото.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2023 в 08:08;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про НП в Ізюмському районі на Харківщині поінформували в ДСНС".