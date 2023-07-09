У Харкові на пожежі загинула жінка

Вночі у Харкові сталася пожежа у приватному будинку на вул. Куп’янській, 44.

Пожежа сталася о 01:07 ночі 9 липня через не пов’язану з бойовими діями, повідомили в ДСНС.

“Подія виникла у приватній оселі за адресою: м. Харків, вул. Куп’янська, 44. На момент прибуття рятувальників площа, охоплена вогнем, склала близько 120 кв. м. Приватний будинок дуже старої забудови горів майже весь. Він повністю був побудований із деревини, тому вогонь стрімко розповсюдився на таку площу. Під час проведення розвідки в одній з кімнат рятувальники та виявили тіло загиблої господарки”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рятувальники встановили, що загиблій було 55 років.

Читайте також: Пожежа внаслідок обстрілу спалахнула у хвойному лісі на Харківщині

“На місці події працювали 3 оперативні відділення ДСНС. Вони локалізували вогонь вже о 01:43. До 05:00 тривала остаточна його ліквідація та розбирання завалів зруйнованих дерев’яних конструкцій будинку”, – поінформували рятувальники.

Причину виникнення пожежі встановлюють.