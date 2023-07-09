Live
  • Неділя 09.07.2023
    • Харків
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.84
    • 🟢

У Харкові на пожежі загинула жінка

Події 07:59   09.07.2023
Оксана Горун
У Харкові на пожежі загинула жінка Фото: ДСНС

Вночі у Харкові сталася пожежа у приватному будинку на вул. Куп’янській, 44.

Пожежа сталася о 01:07 ночі 9 липня через не пов’язану з бойовими діями, повідомили в ДСНС.

“Подія виникла у приватній оселі за адресою: м. Харків, вул. Куп’янська, 44. На момент прибуття рятувальників площа, охоплена вогнем, склала близько 120 кв. м. Приватний будинок дуже старої забудови горів майже весь. Він повністю був побудований із деревини, тому вогонь стрімко розповсюдився на таку площу. Під час проведення розвідки в одній з кімнат рятувальники та виявили тіло загиблої господарки”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рятувальники встановили, що загиблій було 55 років.

Читайте також: Пожежа внаслідок обстрілу спалахнула у хвойному лісі на Харківщині

“На місці події працювали 3 оперативні відділення ДСНС. Вони локалізували вогонь вже о 01:43. До 05:00 тривала остаточна його ліквідація та розбирання завалів зруйнованих дерев’яних конструкцій будинку”, – поінформували рятувальники.

Причину виникнення пожежі встановлюють.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Синєгубов – про ситуацію на Харківщині: постраждалих від обстрілів немає
Синєгубов – про ситуацію на Харківщині: постраждалих від обстрілів немає
09.07.2023
У Харкові на пожежі загинула жінка
У Харкові на пожежі загинула жінка
09.07.2023
Генштаб ЗСУ зафіксував три авіаудари по Харківщині
Генштаб ЗСУ зафіксував три авіаудари по Харківщині
09.07.2023
Сьогодні 9 липня: яке свято та день в історії
Сьогодні 9 липня: яке свято та день в історії
09.07.2023
Синєгубов повідомив, що армія РФ обстріляла Вовчанськ тричі за ніч
Синєгубов повідомив, що армія РФ обстріляла Вовчанськ тричі за ніч
08.07.2023
Генштаб ЗСУ назвав сім населених пунктів Харківщини, які потрапили під обстріл
Генштаб ЗСУ назвав сім населених пунктів Харківщини, які потрапили під обстріл
08.07.2023

Новини за темою:

07:59
У Харкові на пожежі загинула жінка
17:41
ДТП на трасі під Харковом: машини розбиті, водій у лікарні (фото)
17:28
У Харкові потонув 33-річний чоловік
08:39
Уночі ворог бив по Харківщині: поранено чоловіка
23:12
Пожежа внаслідок обстрілу спалахнула у хвойному лісі на Харківщині

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харкові на пожежі загинула жінка»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2023 в 07:59;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі у Харкові сталася пожежа у приватному будинку на вул. Куп’янській, 44".