Пожежа внаслідок обстрілу спалахнула у хвойному лісі на Харківщині
7 липня внаслідок ворожого обстрілу спалахнув хвойний ліс поблизу села Кучерівка Куп’янського району, повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області.
Пожежу гасили 2 оперативні відділення рятувальників на автоцистернах та один аварійно-рятувальний автомобіль.
На момент їхнього прибуття горіла хвойна підстилка лісу на площі близько 3 га.
Рятувальники зупинили полум’я, що рухалося на приватний сектор, розташований поряд із хвойним лісом.
Жертв та постраждалих немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2023 в 23:12;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "7 липня внаслідок ворожого обстрілу спалахнув хвойний ліс поблизу села Кучерівка Куп’янського району, повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області. ".