Пожежа внаслідок обстрілу спалахнула у хвойному лісі на Харківщині

7 липня внаслідок ворожого обстрілу спалахнув хвойний ліс поблизу села Кучерівка Куп’янського району, повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Пожежу гасили 2 оперативні відділення рятувальників на автоцистернах та один аварійно-рятувальний автомобіль.

На момент їхнього прибуття горіла хвойна підстилка лісу на площі близько 3 га.



Рятувальники зупинили полум’я, що рухалося на приватний сектор, розташований поряд із хвойним лісом.

Жертв та постраждалих немає.