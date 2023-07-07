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Пожежа внаслідок обстрілу спалахнула у хвойному лісі на Харківщині

Події 23:12   07.07.2023
Оксана Якушко
Пожежа внаслідок обстрілу спалахнула у хвойному лісі на Харківщині

7 липня внаслідок ворожого обстрілу спалахнув хвойний ліс поблизу села Кучерівка Куп’янського району, повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області. 

Пожежу гасили 2 оперативні відділення рятувальників на автоцистернах та один аварійно-рятувальний автомобіль.

На момент їхнього прибуття горіла хвойна підстилка лісу на площі близько 3 га.


Рятувальники зупинили полум’я, що рухалося на приватний сектор, розташований поряд із хвойним лісом.

Жертв та постраждалих немає.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2023 в 23:12;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "7 липня внаслідок ворожого обстрілу спалахнув хвойний ліс поблизу села Кучерівка Куп’янського району, повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області. ".