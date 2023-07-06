Горіли хата і крамниця. Село Петровавлівка на Харківщині двічі обстріляла рф

Дві пожежі сталися сьогодні у селі Петропавлівка Куп’янського району Харківської області через обстріл армії рф, повідомили у ДСНС.

06 липня близько 11:00 ворог обстріляв приватний сектор у селі Петропавлівка Петропавлівської громади. Виникла пожежа у магазині приватного підприємця. Її площа склала 30 кв.м. Пожежу погасили за пів години.

Проте ворожі війська знову вдарили по цьому селу і вже о 12:27 спричинили ще одну пожежу. Тепер на території приватного домоволодіння. Там горів будинок на площі 80 кв.м. На місці події працювали 2 оперативні відділення 14-ї та 44-ї ДРПЧ. Пожежу ліквідовали о 13:13.

Жертв та постраждалих немає.