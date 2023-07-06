Live
  • Четвер 06.07.2023
    • Харків
  •   +33°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.78
    • 🟢

Горіли хата і крамниця. Село Петровавлівка на Харківщині двічі обстріляла рф

Події 17:06   06.07.2023
Оксана Якушко
Горіли хата і крамниця. Село Петровавлівка на Харківщині двічі обстріляла рф

Дві пожежі сталися сьогодні у селі Петропавлівка Куп’янського району Харківської області через обстріл армії рф, повідомили у ДСНС.

06 липня близько 11:00 ворог обстріляв приватний сектор у селі Петропавлівка Петропавлівської громади. Виникла пожежа у магазині приватного підприємця. Її площа склала 30 кв.м. Пожежу погасили за пів години.

Проте ворожі війська знову вдарили по цьому селу і вже о 12:27 спричинили ще одну пожежу. Тепер на території приватного домоволодіння. Там горів будинок на площі 80 кв.м. На місці події працювали 2 оперативні відділення 14-ї та 44-ї ДРПЧ. Пожежу ліквідовали о 13:13.

Жертв та постраждалих немає.

Читайте також: Росіяни обстріляли село на Харківщині і поранили 71-річну жінку – ХОВА

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Росіяни обстріляли село на Харківщині і поранили 71-річну жінку – ХОВА
Росіяни обстріляли село на Харківщині і поранили 71-річну жінку – ХОВА
06.07.2023
Масштабна пожежа на Харківщині: “прилетіло” по залізничній станції (фото)
Масштабна пожежа на Харківщині: “прилетіло” по залізничній станції (фото)
06.07.2023
На Харківщині слідчий працював у тилу ворога, передаючи дані ЗСУ
На Харківщині слідчий працював у тилу ворога, передаючи дані ЗСУ
06.07.2023
Підрив грейдера на Харківщині: поліція повідомляє, що водій у лікарні
Підрив грейдера на Харківщині: поліція повідомляє, що водій у лікарні
06.07.2023
Шарій отримав підозру від СБУ за постановочні відео з допитів полонених ЗСУ
Шарій отримав підозру від СБУ за постановочні відео з допитів полонених ЗСУ
06.07.2023
У Харкові можуть бути чутні вибухи: поряд проводять розмінування
У Харкові можуть бути чутні вибухи: поряд проводять розмінування
06.07.2023

Новини за темою:

14:29
Росіяни обстріляли село на Харківщині і поранили 71-річну жінку – ХОВА
13:30
Працював сисадміном в окупантів на Харківщині — прокуратура викрила зрадника
13:03
Масштабна пожежа на Харківщині: “прилетіло” по залізничній станції (фото)
09:34
На Харківщині вранці підірвався грейдер: водія поранено
17:28
Поліція впіймала трьох одеситів, які на Харківщині вкрали двигун від човна

  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Горіли хата і крамниця. Село Петровавлівка на Харківщині двічі обстріляла рф»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2023 в 17:06;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві пожежі сталися сьогодні у селі Петропавлівка Куп’янського району Харківської області через обстріл армії рф, повідомили у ДСНС.".