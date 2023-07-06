Горели дом и магазин. Село Петровавловка на Харьковщине дважды обстреляла рф
Два пожара произошли сегодня в селе Петропавловка Купянского района Харьковской области из-за обстрела армии рф, сообщили в ГСЧС.
06 июля около 11:00 враг обстрелял частный сектор в селе Петропавловка. Возник пожар в магазине частного предпринимателя. Ее площадь составила 30 м кв. Пожар погасили за полчаса.
Однако вражеские войска снова ударили по этому селу и уже в 12:27 возник еще один пожар. Теперь на территории частного домовладения. Там горел дом на площади 80 м кв. На месте происшествия работали 2 оперативных отделения 14-й и 44-й ДРПЧ. Пожар погасили в 13:13.
Жертв и пострадавших нет.
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- • Дата публикации материала: 6 июля 2023 в 17:06;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два пожара произошли сегодня в селе Петропавловка Купянского района Харьковской области из-за обстрела армии рф, сообщили в ГСЧС.".