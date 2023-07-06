Россияне обстреляли село на Харьковщине и ранили 71-летнюю женщину — ХОВА

В результате обстрела женщина получила осколочные ранения левого бедра и ушиб позвоночника, сообщили в ХОВА.

«Сегодня около 11:00 оккупанты обстреляли село Чернещина Боровской громады Изюмского района. В результате вражеского удара пострадала 71-летняя местная жительница. Медики диагностировали у женщины осколочные ранения левого бедра и ушиб позвоночника. Пострадавшую доставили в больницу», — рассказали в ХОВА.