Россияне обстреляли село на Харьковщине и ранили 71-летнюю женщину — ХОВА
В результате обстрела женщина получила осколочные ранения левого бедра и ушиб позвоночника, сообщили в ХОВА.
«Сегодня около 11:00 оккупанты обстреляли село Чернещина Боровской громады Изюмского района. В результате вражеского удара пострадала 71-летняя местная жительница. Медики диагностировали у женщины осколочные ранения левого бедра и ушиб позвоночника. Пострадавшую доставили в больницу», — рассказали в ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 6 июля 2023 в 14:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрела женщина получила осколочные ранения левого бедра и ушиб позвоночника, сообщили в ХОВА.".