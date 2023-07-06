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Россияне обстреляли село на Харьковщине и ранили 71-летнюю женщину — ХОВА

Происшествия 14:29   06.07.2023
Оксана Якушко
Россияне обстреляли село на Харьковщине и ранили 71-летнюю женщину — ХОВА

В результате обстрела женщина получила осколочные ранения левого бедра и ушиб позвоночника, сообщили в ХОВА.

«Сегодня около 11:00 оккупанты обстреляли село Чернещина Боровской громады Изюмского района. В результате вражеского удара пострадала 71-летняя местная жительница. Медики диагностировали у женщины осколочные ранения левого бедра и ушиб позвоночника. Пострадавшую доставили в больницу», — рассказали в ХОВА.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 июля 2023 в 14:29;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрела женщина получила осколочные ранения левого бедра и ушиб позвоночника, сообщили в ХОВА.".