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Масштабный пожар на Харьковщине: днем «прилетело» по ж/д станции (фото)

Происшествия 13:03   06.07.2023
Оксана Горун
Масштабный пожар на Харьковщине: днем «прилетело» по ж/д станции (фото) Фото: Зоря-news

В Золочевской громаде в результате обстрела около 11:00 6 июля загорелось здание железнодорожной станции «Одноробовка».

Об этом информирует местная газета «Зоря» со ссылкой на главу Золочевской громады Виктора Коваленко.

Пожар на железнодорожной станции на Харьковщине 2
Фото: Зоря-news

«По информации начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, в 11:00 часов сегодня вражеским артиллерийским огнем обстреляна станция Одноробовка. Прямым попаданием уничтожено непосредственно помещение станции», — проинформировало издание.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 июля 2023 в 13:03;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Золочевской громаде в результате обстрела около 11:00 6 июля загорелось здание железнодорожной станции «Одноробовка»".