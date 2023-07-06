Масштабный пожар на Харьковщине: днем «прилетело» по ж/д станции (фото)
Фото: Зоря-news
В Золочевской громаде в результате обстрела около 11:00 6 июля загорелось здание железнодорожной станции «Одноробовка».
Об этом информирует местная газета «Зоря» со ссылкой на главу Золочевской громады Виктора Коваленко.
«По информации начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, в 11:00 часов сегодня вражеским артиллерийским огнем обстреляна станция Одноробовка. Прямым попаданием уничтожено непосредственно помещение станции», — проинформировало издание.
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- • Дата публикации материала: 6 июля 2023 в 13:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Золочевской громаде в результате обстрела около 11:00 6 июля загорелось здание железнодорожной станции «Одноробовка»".