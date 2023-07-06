Масштабный пожар на Харьковщине: днем «прилетело» по ж/д станции (фото)

В Золочевской громаде в результате обстрела около 11:00 6 июля загорелось здание железнодорожной станции «Одноробовка».

Об этом информирует местная газета «Зоря» со ссылкой на главу Золочевской громады Виктора Коваленко.

«По информации начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, в 11:00 часов сегодня вражеским артиллерийским огнем обстреляна станция Одноробовка. Прямым попаданием уничтожено непосредственно помещение станции», — проинформировало издание.