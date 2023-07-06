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Масштабна пожежа на Харківщині: “прилетіло” по залізничній станції (фото)

Події 13:03   06.07.2023
Оксана Горун
Масштабна пожежа на Харківщині: “прилетіло” по залізничній станції (фото) Фото: Зоря-news

У Золочівській громаді внаслідок обстрілу близько 11:00 6 липня спалахнула будівля залізничної станції “Одноробівка”.

Про це повідомляє місцева газета “Зоря” з посиланням на главу Золочівської громади Віктора Коваленка.

Пожежа на залізничній станції на Харківщині 2
Фото: Зоря-news

“За інформацією начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка об 11.00 годині сьогодні ворожим артилерійським вогнем обстріляно станцію Одноробівка. Прямим влучанням знищено безпосередньо приміщення станції”, — поінформувало видання.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2023 в 13:03;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Золочівській громаді внаслідок обстрілу близько 11:00 6 липня спалахнула будівля залізничної станції “Одноробівка”".