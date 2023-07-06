Масштабна пожежа на Харківщині: “прилетіло” по залізничній станції (фото)

У Золочівській громаді внаслідок обстрілу близько 11:00 6 липня спалахнула будівля залізничної станції “Одноробівка”.

Про це повідомляє місцева газета “Зоря” з посиланням на главу Золочівської громади Віктора Коваленка.

“За інформацією начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка об 11.00 годині сьогодні ворожим артилерійським вогнем обстріляно станцію Одноробівка. Прямим влучанням знищено безпосередньо приміщення станції”, — поінформувало видання.