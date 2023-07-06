Ракетна атака по Львову: четверо загиблих, 37 поранених, оголошено жалобу
У Львові оголосили дводенну жалобу на згадку про загиблих внаслідок удару російськими “Калібрами” минулої ночі.
Про ухвалене рішення повідомив мер міста Андрій Садовий.
“Оголошуємо у Львові дводенну жалобу в пам’ять про загиблих внаслідок ракетної атаки на місто. Вічна Пам’ять“, – написав він у телеграмі.
Раніше в МВС повідомили останні дані щодо кількості постраждалих внаслідок “прильоту” по житловому будинку.
“За попередніми даними внаслідок ракетної атаки російських окупантів загинуло 4 особи, постраждало 37. Врятовано 7 осіб, евакуйовано – 64. На місці ворожого удару проводяться аварійно-рятувальні та пошукові роботи в 1, 3 та 4 під’їздах зруйнованого будинку“, – зазначили у пресслужбі міністерства.
Читайте також: ППО збила 7 з 10 “Калібрів”, які летіли на Львів — ВР ЗСУ
Новини за темою:
Ви читали новину: «Ракетна атака по Львову: четверо загиблих, 37 поранених, оголошено жалобу»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2023 в 12:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Львові оголосили дводенну жалобу на згадку про загиблих внаслідок удару російськими “Калібрами” минулої ночі".