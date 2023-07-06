Ракетна атака по Львову: четверо загиблих, 37 поранених, оголошено жалобу

У Львові оголосили дводенну жалобу на згадку про загиблих внаслідок удару російськими “Калібрами” минулої ночі.

Про ухвалене рішення повідомив мер міста Андрій Садовий.

“Оголошуємо у Львові дводенну жалобу в пам’ять про загиблих внаслідок ракетної атаки на місто. Вічна Пам’ять“, – написав він у телеграмі.

Раніше в МВС повідомили останні дані щодо кількості постраждалих внаслідок “прильоту” по житловому будинку.

“За попередніми даними внаслідок ракетної атаки російських окупантів загинуло 4 особи, постраждало 37. Врятовано 7 осіб, евакуйовано – 64. На місці ворожого удару проводяться аварійно-рятувальні та пошукові роботи в 1, 3 та 4 під’їздах зруйнованого будинку“, – зазначили у пресслужбі міністерства.