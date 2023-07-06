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Ракетна атака по Львову: четверо загиблих, 37 поранених, оголошено жалобу

Події 12:32   06.07.2023
Оксана Горун
Ракетна атака по Львову: четверо загиблих, 37 поранених, оголошено жалобу

У Львові оголосили дводенну жалобу на згадку про загиблих внаслідок удару російськими “Калібрами” минулої ночі.

Про ухвалене рішення повідомив мер міста Андрій Садовий.

“Оголошуємо у Львові дводенну жалобу в пам’ять про загиблих внаслідок ракетної атаки на місто. Вічна Пам’ять“, – написав він у телеграмі.

Раніше в МВС повідомили останні дані щодо кількості постраждалих внаслідок “прильоту” по житловому будинку.

За попередніми даними внаслідок ракетної атаки російських окупантів загинуло 4 особи, постраждало 37. Врятовано 7 осіб, евакуйовано – 64. На місці ворожого удару проводяться аварійно-рятувальні та пошукові роботи в 1, 3 та 4 під’їздах зруйнованого будинку“, – зазначили у пресслужбі міністерства.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Львові оголосили дводенну жалобу на згадку про загиблих внаслідок удару російськими “Калібрами” минулої ночі".