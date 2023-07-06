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ППО збила 7 з 10 “Калібрів”, що летіли на Львів – ПС ЗСУ

Події 08:44   06.07.2023
Оксана Горун
ППО збила 7 з 10 “Калібрів”, що летіли на Львів – ПС ЗСУ Фото: телеграм Андрія Садового

За інформацією командування Повітряних сил ЗСУ, вночі Львів армія РФ атакувала “Калібрами” з Чорного моря.

“Близько 1-ї ночі противник завдав удару з акваторії Чорного моря. З надводних носіїв та підводних човнів здійснено пуски крилатих ракет “Калібр”. Було зафіксовано кілька груп ракет, які спершу прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та річище Дніпра, а потім різко змінили курс на Захід. У результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил вдалось знищити лише сім із десяти крилатих ракет “Калібр”. На жаль, є влучання ракет по цивільних об’єктах у місті Львів”, – повідомили в ПС ЗСУ.

За даними на 8:20 6 липня, МВС повідомляє про чотирьох загиблих внаслідок ракетного удару по Львову. Ще 32 особи поранені (у тому числі одна дитина).

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    • Нагадаємо, російські ракети вдарили по житловому будинку у Львові. Зруйновано близько 50 квартир. Завали ще розбирають.

    Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2023 в 08:44;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією командування Повітряних сил ЗСУ, вночі Львів армія РФ атакувала “Калібрами” з Чорного моря".