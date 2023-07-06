ПВО сбила 7 из 10 летевших на Львов «Калибров» — ВС ВСУ

По информации командования Воздушных сил ВСУ, ночью Львов армия РФ атаковала «Калибрами» с Черного моря.

«Около часа ночи противник нанес удар с акватории Черного моря. Из надводных носителей и подлодок осуществлены пуски крылатых ракет «Калибр». Было зафиксировано несколько групп ракет, которые сначала направлялись в северном направлении, используя рельеф местности и русло Днепра, а затем резко изменили курс на Запад. В результате боевой работы зенитным ракетным подразделениям и авиации Воздушных Сил удалось уничтожить лишь семь из десяти крылатых ракет «Калибр». К сожалению, есть попадание ракет по гражданским объектам в городе Львов», — сообщили в ВС ВСУ.

По данным на 8:20 6 июля МВД сообщает о четырех погибших в результате ракетного удара по Львову. Еще 32 человека ранены (в том числе один ребенок).

Напомним, российские ракеты ударили по жилому дому во Львове. Разрушено около 50 квартир. Завалы еще разбирают.