ПВО сбила 7 из 10 летевших на Львов «Калибров» — ВС ВСУ
По информации командования Воздушных сил ВСУ, ночью Львов армия РФ атаковала «Калибрами» с Черного моря.
«Около часа ночи противник нанес удар с акватории Черного моря. Из надводных носителей и подлодок осуществлены пуски крылатых ракет «Калибр». Было зафиксировано несколько групп ракет, которые сначала направлялись в северном направлении, используя рельеф местности и русло Днепра, а затем резко изменили курс на Запад. В результате боевой работы зенитным ракетным подразделениям и авиации Воздушных Сил удалось уничтожить лишь семь из десяти крылатых ракет «Калибр». К сожалению, есть попадание ракет по гражданским объектам в городе Львов», — сообщили в ВС ВСУ.
По данным на 8:20 6 июля МВД сообщает о четырех погибших в результате ракетного удара по Львову. Еще 32 человека ранены (в том числе один ребенок).
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Напомним, российские ракеты ударили по жилому дому во Львове. Разрушено около 50 квартир. Завалы еще разбирают.
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- • Дата публикации материала: 6 июля 2023 в 08:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации командования Воздушных сил ВСУ, ночью Львов армия РФ атаковала «Калибрами» с Черного моря".